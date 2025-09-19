Łódź Źródło: Google Maps

Chodzi o wulgarne napisy m.in. pod adresem premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które pojawiły się w nocy ze środy na czwartek na budynku Sądu Okręgowego w Łodzi. Sprawca napisy wykonał na elewacji sądu od strony ul. Narutowicza. Rozlał też farbę na schodach wejściowych do budynku i na schodach do Sądu Rejonowego dla Śródmieścia. Dzięki współpracy śledczych z I Komisariatu Policji, kryminalnych z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Łodzi oraz funkcjonariuszy Zarządu Terenowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi ustalono dane sprawcy oraz jego miejsce przebywania. 62-latek został zatrzymany 19 września 2025 r. przed południem, przed blokiem, w którym mieszka. W jego mieszkaniu policjanci w trakcie przeszukania znaleźli puszki z farbami - powiedział mł. asp. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Rozlana farba i napisy na dwóch innych kamienicach

Dodał, że mężczyzna pomalował nie tylko budynek Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego w Łodzi, ale też rozlał farbę na placu przed sądem i Teatrem Wielkim, pomalował budynek Sądu Rejonowego w Łodzi przy al. Kościuszki, a także kamienice na ul. Piotrkowskiej i Więckowskiego. Jasiak poinformował, że wstępnie straty spowodowane działaniem mężczyzny zostały oszacowane na co najmniej 71 tys. zł. Sprawca będzie musiał ponieść koszty naprawy wyrządzonych szkód. - Mężczyzna usłyszy zarzut zniszczenia mienia, nieumyślnego zniszczenia zabytku oraz znieważenia konstytucyjnych organów RP, za co może mu grozić kara nawet pięć lat pozbawienia wolności - powiedział Jasiak.

