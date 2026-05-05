Łódź Nocna akcja w szpitalu. Ewakuowano 16 noworodków Oprac. Piotr Krysztofiak

Do zdarzenia doszło w poniedziałek tuż przed godziną 22. Strażacy zostali poinformowani o pożarze w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Po dojeździe na miejsce, w budynku panowało duże zadymienie.

Ewakuacja 16 noworodków

Jak informuje kapitan Łukasz Górczyński ze straży pożarnej w Łodzi, na jednym z pięter stopiły się przewody elektryczne i lampa na poziomie - 1 i zadymienie dostało się na 2 piętro szpitala, gdzie przebywały noworodki. - Strażacy przenieśli 16 noworodków na inny oddział, 11 zostało pod obserwacją, bo w tej części gdzie leżały, nie było zadymienia. Pod koniec akcji zgłosiły się dwie osoby z personelu medycznego, które uskarżały się na zawroty głowy i one zostały na miejscu przebadane przez lekarza - przekazuje strażak.

Akcja strażaków zakończyła się przed godziną 3. W sumie brało w niej udział 11 zastępów strażackich.