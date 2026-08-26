Łódź Zebrali wymaganą liczbę podpisów, ale część z nich była nieważna. Referendum nie będzie Piotr Krysztofiak |

Pełnomocnik grupy referendalnej Monika Buczyńska Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

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Informację o odrzuceniu wniosku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl Anna Milewska z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Na stronie internetowej KBW w Łodzi możemy przeczytać, że złożono 1140 podpisów, z czego 821 było prawidłowych, a 319 podpisów nie spełniło wymogów i było nieważnych. Wśród błędów były między innymi nieprawidłowe numery PESEL, brak nazwy miejscowości i niepełny lub nieczytelny adres zamieszkania.

Łęczyca (woj. łódzkie) Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Powody przeprowadzenia referendum

Jak informowaliśmy w lipcu w tvn24.pl głównymi zarzutami do włodarza Łęczycy stawianymi przez inicjatorów referendum było utracone zaufanie do Pawła Kuleszy, kolesiostwo, brak dużych inwestycji, kulejąca polityka mieszkaniowa i brak atrakcji dla najmłodszych. - To wszystko rosło, rosło i się wylało. Stąd decyzja o zbieraniu tych podpisów i przeprowadzeniu referendum w Łęczycy - argumentowała pełnomocniczka grupy referendalnej Monika Buczyńska. Dzisiaj Monika Buczyńska zapowiedziała, że inicjatorzy nie składają broni i spróbują zorganizować kolejną zbiórkę podpisów, ale z poszerzeniem o odwołanie rady miasta w Łęczycy. - Czekamy teraz na pisemne uzasadnienie i będziemy analizowali co dalej - przekazała. Pomoc zaoferował Marek Woch - lider Bezpartyjnych Samorządowców, który w lipcu ogłosił współpracę z Prawem i Sprawiedliwością w nadchodzących wyborach do Senatu. Wczoraj zorganizował z inicjatorami przeprowadzenia referendum konferencję prasową.

Pełnomocniczka grupy referendalnej Monika Buczyńska Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

"Wynik jest porażający"

Burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza od początku zapewniał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a całą akcję nazwał hucpą polityczną. Poprosiliśmy go o komentarz do decyzji Krajowego Biura Wyborczego. - Wynik jest porażający. Jedna trzecia zebranych podpisów została zakwestionowana. Z tego miejsca chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy nie dali się unieść tej politycznej hucpie. Zachowali się w sposób odpowiedzialny i odważny, nie podpisując się pod tą inicjatywą. Deklaruję razem z radą miasta dalszą ciężką pracę dla mieszkańców naszego miasta - przekazał Paweł Kulesza.

Burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl