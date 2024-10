Uprzątnęli składowisko odpadów. Będą teraz domagać się zwrotu kosztów

W maju 2023 roku wybuchł tam ogromny pożar, po jego ugaszeniu przez wiele miesięcy mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemny zapach. Teraz problemy się skończyły. Uprzątnięto ponad 500 ton odpadów niebezpiecznych ze składowiska w Łaniętach koło Kutna (Łódzkie). - Jak się chce, to można to zrobić, mimo długiej procedury - mówi w rozmowie z tvn24.pl starosta kutnowski Dawid Kowalik, który pozyskał pieniądze na rozwiązanie problemu.

Odpady w Łaniętach uprzątnięte

- Początkowe szacunki opiewały na kwotę 10 milionów złotych, udało nam się uzyskać ponad osiem milionów dofinansowania, ale w czasie już samego postępowania przetargowego, oferent złożył ofertę na nieco powyżej trzech milionów złotych, więc ponad połowę tej zakładanej kwoty udało nam się zaoszczędzić. Pomimo długiej procedury administracyjnej, same prace na miejscu trwały od końca sierpnia i zakończyły się na początku października - przekazał starosta kutnowski Daniel Kowalik. - Jak się chce, to można to zrobić, mimo długiej procedury. Mieszkańcy Łaniąt mogą już spać spokojnie - dodał Kowalik. I rzeczywiście nasz dziennikarz, który pojechał na miejsce, potwierdził, że na placu, gdzie do niedawna zalegały mauzery i beczki z nieznanymi substancjami, jest pusto.