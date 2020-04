Darek jest strażakiem, sam koronawirusa już pokonał. Pomaganie ma we krwi, więc odda osocze

Dariusz Sekuła jest dopiero w maturalnej klasie, ale już ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu. Jako strażak służy od kiedy skończył 14 lat. Teraz, po wyzdrowieniu z COVID-19, chce pomóc tym, którzy są zakażeni. Chce oddać osocze krwi, które zawiera przeciwciała. I zachęca do tego samego innych.

Do oddawania krwi - bezcennej z punktu widzenia leczenia chorych - namawia też innych.

- To taki sposób pomagania, który w żaden sposób nam nie zagraża - mówi.

Możesz? Pomóż

Dariusz czas kwarantanny mógł przeznaczyć na naukę do zbliżającej się matury. Nie ukrywa jednak, że brakowało mu dyżurów w OSP w Rozprzy. Młody strażak zapisał się do niej w wieku 14 lat - najpierw pracował w sekcji młodzików. Po ukończeniu 18 lat jeździ gasić pożary, usuwać zwalone konary drzew czy zabezpieczać dachy zerwane po wichurach.

Strażak zachęca do oddawania krwi

- Nie mamy żadnego leku, który by swoiście tego wirusa eliminował. Osocze pozostaje jedną z alternatyw i to bardzo obiecującą - tłumaczy prof. Piotr Marek Radziwon, konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Informuje, że zaproszenia do oddawania krwi wystosowane zostaną do wszystkich w Polsce, którzy mieli COVID-19 i wyzdrowieli. To na razie ponad czterysta osób, ale z każdym dniem będzie ich przybywać.