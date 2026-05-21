Łódź "Sarna w potrzasku" przy trasie ekspresowej

Sarna nie potrafiła wydostać się z ogrodzonego terenu tuż przy drodze ekspresowej S14

W środę około godziny 8:20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim, w rejonie zbiornika wodnego przy wjeździe na trasę S14, znajduje się "sarna w potrzasku".

Pomogli policjanci i strażacy

- Wystraszona sarna wpadła w pułapkę, z której nie mogła znaleźć wyjścia. Do działań ratowniczych dołączyli strażacy ochotnicy z Niesięcina i Konstantynowa Łódzkiego. Wspólnymi siłami udało się bezpiecznie wyprowadzić zwierzę w miejsce, przez które mogło opuścić ogrodzony teren - informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji.

Uwięzionej sarnie pomogli policjanci i strażacy Źródło zdjęcia: KPP w Pabianicach

Sarna, cała i zdrowa, pobiegła w kierunku pól od strony ulicy Dąbrowa.