"Sarna w potrzasku" przy trasie ekspresowej
W środę około godziny 8:20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim, w rejonie zbiornika wodnego przy wjeździe na trasę S14, znajduje się "sarna w potrzasku".
Pomogli policjanci i strażacy
- Wystraszona sarna wpadła w pułapkę, z której nie mogła znaleźć wyjścia. Do działań ratowniczych dołączyli strażacy ochotnicy z Niesięcina i Konstantynowa Łódzkiego. Wspólnymi siłami udało się bezpiecznie wyprowadzić zwierzę w miejsce, przez które mogło opuścić ogrodzony teren - informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji.
Sarna, cała i zdrowa, pobiegła w kierunku pól od strony ulicy Dąbrowa.
Źródło: tvn24.pl