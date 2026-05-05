Łódź Dachowały dwa samochody. Nie żyje 27-latek Piotr Krysztofiak

Do zdarzenia doszło po godzinie 8 w miejscowości Józefów w powiecie poddębickim. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem dwóch samochodów.

Nie żyje 27-letni kierowca

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen, 27-letni mieszkaniec gminy Poddębice, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 19-letniemu mieszkańcowi gminy Uniejów, kierującemu pojazdem marki Peugeot, doprowadzając do zderzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia samochody dachowały. Kierujący Volkswagenem poniósł śmierć na miejscu. Młodszy z kierowców trafił do szpitala - informuje mł. asp. Alicja Bartczak z KPP Poddębice.

Tragiczny wypadek pod Poddębicami. Nie żyje jedna osoba

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.