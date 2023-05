Psy pogryzły krowy. Policja ustaliła jednego z właścicieli, drugi jest poszukiwany

czytaj dalej

Oczywistym jest, że taka informacja powinna wpływać do najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego dużo wcześniej. Efektem tego działania było bardzo duże niezadowolenie pana prezydenta Andrzeja Dudy - mówił w Radiu Zet szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, odnosząc się do przepływu informacji w sprawie incydentu w Zamościu pod Bydgoszczą, gdzie w grudniu spadła rakieta, o czym prezydent dowiedział się dopiero w kwietniu. - Mieliśmy do czynienia z sytuacją niepożądaną, trzeba się jej przyjrzeć, trzeba ją skontrolować i jeżeli są jacyś winni, to z całą pewnością będą pociągnięci odpowiedzialności - dodał.