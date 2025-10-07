Tysiące ton odpadów pod Sieradzem Źródło: WIOŚ w Łodzi

Pierwsza kontrola na posesji w miejscowości Brończyn pod Błaszkami odbyła się w sierpniu 2024 roku po tym jak służby poinformowali okoliczni mieszkańcy. - Dostaliśmy informację na temat niepokojących działań na terenie jednej z posesji, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Po tych informacjach została przeprowadzona kontrola. Wstrzymaliśmy działalność z rygorem natychmiastowej wykonalności, nałożyliśmy też na przedsiębiorcę karę w wysokości 50 tysięcy złotych - informuje nas Katarzyna Trojak-Danych z WIOŚ w Łodzi. Jak się dowiadujemy, firma nigdy nie miała zezwolenia na składowanie opadów, z jej właścicielem "nie ma zbyt dużego kontaktu", a nałożona kara nie została do dziś zapłacona.

Zatrzymany transport z odpadami

1 października inspektorzy WIOŚ ponownie pojechali na miejsce. Kiedy kontrolowali teren, na miejsce przyjechały dwie ciężarówki wypełnione po brzegi odpadami. - W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy ujawnili dostarczenie znacznej ilości odpadów w postaci odzieży używanej i tekstyliów na posesję. Ponadto inspektorzy dokonali oględzin przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, a następnie przeprowadzili analizę porównawczą dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas poprzednich oględzin, która potwierdziła zwiększenie ilości odpadów na terenie kontrolowanej nieruchomości - przekazuje rzeczniczka WIOŚ w Łodzi.

Sprawa została zgłoszona do Starosty Sieradzkiego, Burmistrza Błaszek, Komisariatu Policji w Błaszkach, Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu. Złożono też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury. WIOŚ zapowiada kolejne kontrole.