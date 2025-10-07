Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Tysiące ton używanej odzieży pod chmurką. Zgody na składowanie nigdy nie było

Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Źródło: WIOŚ w Łodzi
Tysiące ton odpadów w postaci używanej odzieży i tekstyliów zalegają na terenie nieruchomości w miejscowości Brończyn w gminie Błaszki pod Sieradzem. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2024 roku wstrzymał działalność firmy, mimo to na placu nadal przybywa odpadów. Przedsiębiorca nie zapłacił też nałożonej na niego wysokiej kary.

Pierwsza kontrola na posesji w miejscowości Brończyn pod Błaszkami odbyła się w sierpniu 2024 roku po tym jak służby poinformowali okoliczni mieszkańcy. - Dostaliśmy informację na temat niepokojących działań na terenie jednej z posesji, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Po tych informacjach została przeprowadzona kontrola. Wstrzymaliśmy działalność z rygorem natychmiastowej wykonalności, nałożyliśmy też na przedsiębiorcę karę w wysokości 50 tysięcy złotych - informuje nas Katarzyna Trojak-Danych z WIOŚ w Łodzi. Jak się dowiadujemy, firma nigdy nie miała zezwolenia na składowanie opadów, z jej właścicielem "nie ma zbyt dużego kontaktu", a nałożona kara nie została do dziś zapłacona.

Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Źródło: WIOŚ w Łodzi
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Źródło: WIOŚ w Łodzi

Zatrzymany transport z odpadami

1 października inspektorzy WIOŚ ponownie pojechali na miejsce. Kiedy kontrolowali teren, na miejsce przyjechały dwie ciężarówki wypełnione po brzegi odpadami. - W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy ujawnili dostarczenie znacznej ilości odpadów w postaci odzieży używanej i tekstyliów na posesję. Ponadto inspektorzy dokonali oględzin przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, a następnie przeprowadzili analizę porównawczą dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas poprzednich oględzin, która potwierdziła zwiększenie ilości odpadów na terenie kontrolowanej nieruchomości - przekazuje rzeczniczka WIOŚ w Łodzi.

Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Źródło: WIOŚ w Łodzi

Sprawa została zgłoszona do Starosty Sieradzkiego, Burmistrza Błaszek, Komisariatu Policji w Błaszkach, Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu. Złożono też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury. WIOŚ zapowiada kolejne kontrole.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: WIOŚ w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
BłaszkiSieradzŁódzkiewojewództwo łódzkieOdpadyWIOŚProkuraturaochrona środowiska
Czytaj także:
szpital lutycka poznań
Ordynator zatrzymany w szpitalu z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
BIZNES
imageTitle
Kamień milowy Świątek. Tak wygrywały tylko największe
EUROSPORT
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga. "Fundatorem" pijany kierowca
WARSZAWA
shutterstock_2624389731
Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Anna Bielecka
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
BIZNES
imageTitle
Przedłużające się problemy zdrowotne Bartosza Kurka
Najnowsze
Dziecko trafiło do szpitala
12-latka na hulajnodze pod kołami auta
Łódź
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
METEO
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony
Kraków
Jacek Stawiski
Jacek Stawiski nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego"
Bakterie coli w wodzie, podstawiono beczkowóz
Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli
Wrocław
Butelka wina
Lekarze myśleli, że miał udar. Żona dolała mu do wina płynu chłodniczego
Świat
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
METEO
shutterstock_2381682151
Wpadka z czekoladą na konferencji prawicowej partii
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
WARSZAWA
"Cudownie dziwny świat Gumballa"
Prawdziwe imię Gumballa to... Quiz dla znawców Elmore
Quizy
imageTitle
Najlepsza wersja Świątek już w pierwszym meczu turnieju
EUROSPORT
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował policjantów, którzy zatrzymywali jego właściciela. Padł strzał
Kraków
imageTitle
Iga Świątek - Marie Bouzkova w Wuhan Open [RELACJA]
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Usterka w Sejmie. Hołownia do posłów: nie dramatyzujcie
smieci shutterstock_2076915481
Porzucono butelki z kwasem "rozpuszczającym kości", nie żyje kobieta
Świat
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
Madryt miejsce zawalenie się budynku
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
"Zrzucałam to na brak słońca i infekcję". Do szpitala przyjechała już sina
Zuzanna Kuffel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica