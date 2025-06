Przygotowania do ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji Źródło: Reuters

Lauren Sanchez i Jeff Bezos są parą oficjalnie od 2019 roku, a zaręczyli się w maju 2023. Oboje się wcześniej rozwiedli i mają dzieci z poprzednich związków. W kwietniu media obiegła informacja o tym, że narzeczeni planują wziąć ślub w jednym z najbardziej romantycznych miejsc na świecie - w Wenecji. Przedstawiciele pary nie podają jednak wielu oficjalnych informacji na ten temat.

Tajemnicą pozostaje nawet konkretna data zaślubin miliardera, od lat plasującego się w czołówce najbogatszych ludzi świata. Nie została ona ujawniona ze względów bezpieczeństwa. Nieoficjalnie wiadomo, że wydarzenie odbędzie się w najbliższych dniach. Rzecznik burmistrza Wenecji informował wcześniej, że uroczystości potrwają od 24 do 26 czerwca.

Gdzie odbędzie się wesele?

CNN podaje, że według doniesień weselni goście będą zakwaterowani w kilku najbardziej luksusowych hotelach w mieście, w których mają też odbywać się niektóre weselne wydarzenia. Zdaniem stacji najczęściej mówi się o Fundacji Giorgio Ciniego na wyspie San Giorgio Maggiore, naprzeciwko Placu św. Marka. Miejsce to, stworzone przez przemysłowca Vittorio Ciniego na cześć zmarłego syna Giorgia, jest jednym z centrów kulturalnych, które gościło już zarówno koncerty, jak i wydarzenia związane ze szczytem G7. Stacja wskazuje, że byłoby to "idealne miejsce na kolację", w dodatku niedawno przeprowadzono tam "podejrzane" prace remontowe.

Jako potencjalną lokalizację CNN wskazuje się też luksusowy hotel Aman przy słynnym Canal Grande oraz XVI-wieczną zbrojownię, Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia. Ta ostatnia jednak jest bardziej narażona na możliwe demonstracje. CNN pisze, powołując się na osobę bliską weneckiemu ratuszowi, że organizatorzy wesela zarezerwowali różne lokalizacje i w oparciu o różne czynniki - pogodę czy ewentualne protesty - będą decydować co, gdzie i kiedy się wydarzy.

W Wenecji zacumował jacht Arience należący do Billa Millera. Według mediów inwestor ma być jednym z gości na weselu Jeffa Bezosa i dziennikarki Lauren Sanchez. Zdjęcie wykonano 24 czerwca 2025 roku. Źródło: PAP/EPA/ANDREA MEROLA

Media piszą, że przed uroczystością zarezerwowano dziewięć portów dla jachtów, a także około 30 taksówek wodnych. Jeden z operatorów takiej taksówki powiedział stacji, że wynajęto go na okres od 25 do 30 czerwca na "wielkie wesele". Również przedstawiciele włoskiego związku gondolierów przekazali, że są w gotowości.

Kto weźmie udział? Lista gości

Lista gości również nie jest oficjalnie znana. Media spekulują jednak, że na ślubie oczekiwani są między innymi córka prezydenta USA Donalda Trumpa - Ivanka z mężem Jaredem Kushnerem, gwiazdy Hollywood: Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Eva Longoria, a także Barbra Streisand.

CNN pisze, że na wieczorze panieńskim Sanchez w Paryżu w zeszłym miesiącu uczestniczyły Kim Kardashian, Kris Jenner i Katy Perry, co sugeruje, że one także mogą się pojawić na weselu. Agencje wymieniają również takie nazwiska, jak Oprah Winfrey, czy Micka Jaggera. Z pewnością pojawią się też biznesowi znajomi założyciela Amazona - ma miejscu zauważono już np. superjacht jednego z pierwszych inwestorów tej firmy, Billa Millera (zdjęcie powyżej).

Portal magazynu "People" podaje, że gości poproszono, by nie przynosili ze sobą prezentów, ale zamiast tego przekazali pieniądze na cele charytatywne.

Protesty przeciwko uroczystościom weselnym

Organizacja wesela w Wenecji budzi sprzeciw lokalnej społeczności i aktywistów. Niektórzy uważają, że "Wenecję traktuje się jak wystawę, scenę", a "ślub jest symbolem eksploatacji miasta przez przybyszów". Ostatni protest przeciwko wydarzeniu miał miejsce w poniedziałek 23 czerwca. Działacze włoskiego oddziału Greenpeace z brytyjskimi aktywistami rozwinęli na placu św. Marka w Wenecji wielki transparent, mający 400 metrów kwadratowych, na którym napisano: "jeśli możesz wynająć Wenecję na ślub, możesz płacić więcej podatków".

Luca Zaia, prezydent regionu Wenecji Euganejskiej, podkreśla jednak w rozmowie z lokalnymi mediami, że nie jest zaniepokojony planami organizacji wielkiego wesela. - To miasto, które dziennie wytrzymuje 150 tys. ludzi. Ślub brali tutaj George Clooney, François-Henri Pinault, Salma Hayek, Alexandre Arnault, Elton John i wielu innych - przypomniał. Również burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro stwierdził w oświadczeniu cytowanym przez "People", że wokół wydarzenia narosło wiele fake newsów i spekulacji. "Wspólnie pracujemy i wspieramy organizatorów, by zapewnić, że wydarzenie będzie absolutnie szanować kruchość i wyjątkowość miasta" - napisał. Przekazał, że wesele pomieści tylko 200 gości i nie zakłóci funkcjonowania miasta.

Miliarder i dziennikarka - kim jest narzeczona Bezosa

Jeff Bezos to założyciel Amazona i jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Jest właścicielem m.in. firmy Blue Origin organizującej misje kosmiczne, czy gazety "The Washington Post".

Lauren Sanchez jest dziennikarką. W latach 2011-2017 współprowadziła program "Good Day L.A." w kalifornijskiej stacji KTTV należącej do Fox. Przez jeden sezon w 2005 roku prowadziła "So You Think You Can Dance" w stacji Fox i regularnie pojawiała się w innych programach rozrywkowych. Napisała też książkę dla dzieci. Posiada licencję pilota śmigłowca i założyła firmę Black Ops Aviation.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos Źródło: Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images