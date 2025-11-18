Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Redakcja słynnego słownika ogłosiła słowo roku. Odnosi się do fanów Taylor Swift, ale też AI

Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów
Źródło: Reuters
Słownik Cambridge ogłosił słowo roku 2025. Zostało nim wyrażenie "parasocjalny", które opisuje więź, którą czujemy z ludźmi, których nie znamy. Może to dotyczyć zarówno celebrytów, jak i wytworów sztucznej inteligencji.
Kluczowe fakty:
  • Słownik Cambridge dodał w tym roku sześć tysięcy nowych słów. Wybrał też słowo roku.
  • Słowem roku zostało określenie "parasocjalny" ("paraspołeczny"), które - zdaniem ekspertów - dotyczy wielu osób tworzących relacje chociażby z influencerami, których nie znają.
  • Jako przykłady użycia słowa eksperci podali relacje fanów z Taylor Swift oraz reakcje na płytę Lily Allen.

Jak pisze CNN, powołując się na oświadczenie Słownika Cambridge, określenie "parasocjalny" (czy też "paraspołeczny") zostało stworzone w 1956 roku przez dwóch socjologów - Donalda Hortona i Richarda Wohla. Chcieli oni opisać jak osoby oglądające telewizję tworzą "parasocjalne" relacje z gwiazdami małego ekranu.

Przykłady Taylor Swift i Lily Allen

W 2025 roku parasocjalne relacje często łączą ludzi z celebrytami znanymi z internetu, jak influencerzy, z którymi nie mamy żadnych relacji osobistych. Słownik Cambridge powołuje się na przykład piosenkarki Taylor Swift, której fani cieszyli się z jej zaręczyn z gwiazdą NFL Travisem Kelce, choć większość z nich nigdy jej nie spotkała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Taylor Swift "z zadowoleniem przyjęła chaos", nie jest "policją"

Taylor Swift "z zadowoleniem przyjęła chaos", nie jest "policją"

Taylor Swift podzieliła się radosną nowiną

Taylor Swift podzieliła się radosną nowiną

Innym podanym przykładem jest brytyjska piosenkarka Lily Allen. Na swoim ostatnim albumie "West End Girl", wydanym w tym roku, opowiada historię rozstania ze swoim byłym mężem, co wywołało w sieci "parasocjalne zainteresowanie jej życiem uczuciowym" - czytamy w oświadczeniu słownika.

Używanie tego określenia wzrosło także w tym roku w związku ze zwiększonym użyciem sztucznej inteligencji i relacjami, jakie niektórzy ludzie tworzą z chatbotami takimi jak ChatGPT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?

Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?

Anna Bielecka
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT

O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT

BIZNES

Słowo "parasocjalny". Opinie naukowców

Zdaniem Colina McIntosha, leksykografa ze Słownika Cambridge, słowo parasocjalny "oddaje ducha epoki 2025 roku" i pokazuje jak zmienia się język, ponieważ coś, co kiedyś było akademickim terminem, trafiło do głównego nurtu. Zwrócił też uwagę nie tylko na to, ile osób angażuje się parasocjalne relacje, ale również jak wiele interesuje się ich tematem.

Simone Schnall, profesor eksperymentalnej psychologii społecznej na Uniwersytecie Cambridge stwierdziła z kolei, że rozwój parasocjalnych relacji zmienił definicję sławy i społeczności fanów, a dzięki sztucznej inteligencji również sposób, w jaki zwykli ludzie wchodzą w interakcje w sieci. Zaznaczyła, że w dzisiejszych czasach wiele osób tworzy "niezdrowe i intensywne parasocjalne relacje z influencerami". "To prowadzi do poczucia, że ludzie "znają" osoby, z którymi tworzą więzi parasocjalne, mogą im ufać, doprowadzając nawet do skrajnych form lojalności. Jednak jest to całkowicie jednostronne" - dodała w oświadczeniu Słownika Cambridge.

Sześć tysięcy nowych słów

Wśród innych słów wymienionych przez Słownik Cambridge, jako mające w tym roku "znaczący wpływ", znalazło się między innymi "slop" oznaczające treści słabej jakości w internecie, zwłaszcza kiedy są tworzone przez sztuczną inteligencję oraz "memeify", czyli proces przerobienia czegoś lub kogoś w mema.

Do Słownika Cambridge trafiło też sześć tysięcy nowych słów - w tym "delulu", "skibidi", czy "tradwife".

OGLĄDAJ: O tym rozwodzie mówi cały świat. A co Was to może obchodzić?
pc

O tym rozwodzie mówi cały świat. A co Was to może obchodzić?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Rob Carr/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Taylor SwiftMuzykaLiteraturaInternetTelewizja
Czytaj także:
Ciężarówka transportowała dwie cysterny
Wywróciła się ciężarówka z dwoma cysternami. Duże utrudnienia
Olsztyn
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego w lesie, trafił do policyjnej celi
WARSZAWA
czarzasty
Nowy marszałek Sejmu wybrany
Polska
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
WARSZAWA
Autorzy napisu "referendum" przed sądem
Chwycili za kredę, przypomnieli o referendum. Staną przed sądem
Opole
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
"ABW czy SKW zbadają sprawę kamery w pobliżu uszkodzonych torów"
WARSZAWA
imageTitle
Selekcjoner Włochów wściekły na zasady kwalifikacji na mundial
EUROSPORT
PIS OPUSZCZA SALE
"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej
Polska
Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. "Duży impet"
BIZNES
Jacek Dobrzyński
Kto zlecił akty dywersji? "Chcieliby wiedzieć, za jakie sznurki nasi funkcjonariusze ciągną"
Najnowsze
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
METEO
Interwencja policji po odkryciu zwłok
Ciało na ulicy. Zarzuty dla czterech osób
Poznań
Tadeusz P. został na salę rozpraw doprowadzony przez policyjnych konwojentów
Były policjant odpowiada za dwa zabójstwa. Wiadomo, co dalej z aresztem
Rzeszów
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
BIZNES
imageTitle
Fatalne wiadomości dla Spurs. Szansa dla Sochana
EUROSPORT
1 godz 6 min
pc
"Ciekawa postać". Wiemy, kto ma zostać szefem Kancelarii Sejmu
Podcast polityczny
Kierowca był pod wpływem alkoholu
Pijany i bez uprawnień jechał do dziewczyny. Zatrzymali go dwa razy
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
WARSZAWA
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły
WARSZAWA
Nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego
Nadzwyczajne spotkanie w sprawie aktów dywersji. Trwało około godziny
Polska
18 0830 sejm setki-0003
Czarzasty przed głosowaniem. "Są tylko dwie wersje"
Polska
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
BIZNES
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
Rzeszów
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
WARSZAWA
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
WARSZAWA
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
BIZNES
Wyszła z domu, na dwa dni utknęła na bagnistym terenie
Znaleźli ją po dwóch dniach. "200 metrów od domu, po kolana w błocie"
Lublin
Roger Wicker
Amerykański senator skomentował sabotaż na polskiej kolei
Polska
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem i uwięzili. "Wykorzystał moment nieuwagi", dotarł do szpitala
Katowice
Prezydent Donald Trump
Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica