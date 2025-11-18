Redakcja słynnego słownika ogłosiła słowo roku. Odnosi się do fanów Taylor Swift, ale też AI

Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Słownik Cambridge dodał w tym roku sześć tysięcy nowych słów. Wybrał też słowo roku.

Słowem roku zostało określenie "parasocjalny" ("paraspołeczny"), które - zdaniem ekspertów - dotyczy wielu osób tworzących relacje chociażby z influencerami, których nie znają.

Jako przykłady użycia słowa eksperci podali relacje fanów z Taylor Swift oraz reakcje na płytę Lily Allen.

Jak pisze CNN, powołując się na oświadczenie Słownika Cambridge, określenie "parasocjalny" (czy też "paraspołeczny") zostało stworzone w 1956 roku przez dwóch socjologów - Donalda Hortona i Richarda Wohla. Chcieli oni opisać jak osoby oglądające telewizję tworzą "parasocjalne" relacje z gwiazdami małego ekranu.

Przykłady Taylor Swift i Lily Allen

W 2025 roku parasocjalne relacje często łączą ludzi z celebrytami znanymi z internetu, jak influencerzy, z którymi nie mamy żadnych relacji osobistych. Słownik Cambridge powołuje się na przykład piosenkarki Taylor Swift, której fani cieszyli się z jej zaręczyn z gwiazdą NFL Travisem Kelce, choć większość z nich nigdy jej nie spotkała.

Innym podanym przykładem jest brytyjska piosenkarka Lily Allen. Na swoim ostatnim albumie "West End Girl", wydanym w tym roku, opowiada historię rozstania ze swoim byłym mężem, co wywołało w sieci "parasocjalne zainteresowanie jej życiem uczuciowym" - czytamy w oświadczeniu słownika.

Używanie tego określenia wzrosło także w tym roku w związku ze zwiększonym użyciem sztucznej inteligencji i relacjami, jakie niektórzy ludzie tworzą z chatbotami takimi jak ChatGPT.

Słowo "parasocjalny". Opinie naukowców

Zdaniem Colina McIntosha, leksykografa ze Słownika Cambridge, słowo parasocjalny "oddaje ducha epoki 2025 roku" i pokazuje jak zmienia się język, ponieważ coś, co kiedyś było akademickim terminem, trafiło do głównego nurtu. Zwrócił też uwagę nie tylko na to, ile osób angażuje się parasocjalne relacje, ale również jak wiele interesuje się ich tematem.

Simone Schnall, profesor eksperymentalnej psychologii społecznej na Uniwersytecie Cambridge stwierdziła z kolei, że rozwój parasocjalnych relacji zmienił definicję sławy i społeczności fanów, a dzięki sztucznej inteligencji również sposób, w jaki zwykli ludzie wchodzą w interakcje w sieci. Zaznaczyła, że w dzisiejszych czasach wiele osób tworzy "niezdrowe i intensywne parasocjalne relacje z influencerami". "To prowadzi do poczucia, że ludzie "znają" osoby, z którymi tworzą więzi parasocjalne, mogą im ufać, doprowadzając nawet do skrajnych form lojalności. Jednak jest to całkowicie jednostronne" - dodała w oświadczeniu Słownika Cambridge.

Sześć tysięcy nowych słów

Wśród innych słów wymienionych przez Słownik Cambridge, jako mające w tym roku "znaczący wpływ", znalazło się między innymi "slop" oznaczające treści słabej jakości w internecie, zwłaszcza kiedy są tworzone przez sztuczną inteligencję oraz "memeify", czyli proces przerobienia czegoś lub kogoś w mema.

Do Słownika Cambridge trafiło też sześć tysięcy nowych słów - w tym "delulu", "skibidi", czy "tradwife".

