Selena Gomez Źródło: Reuters

Selena Gomez oceniła, że kobietom jest trudniej, jeśli chodzi o czytanie komentarzy na swój temat w mediach społecznościowych. - Nie jestem wystarczająco biała, nie jestem wystarczająco Meksykanką (...). Nikogo nie obchodzą takie rzeczy w przypadku mężczyzn - powiedziała.

W poniedziałek Selena Gomez i jej narzeczony, autor tekstów i producent muzyczny Benny Blanco, wystąpili w podcaście "On Purpose With Jay Shetty". Para promuje właśnie nową, wydaną wspólnie płytę "I Said I Love You First". W wywiadzie poruszono m.in. temat hejtu w internecie.

Blanco przyznał, że nigdy nie czyta komentarzy w mediach społecznościowych. Jednak według Seleny Gomez "kobietom jest dużo trudniej". - Z mojej perspektywy (...) oczywiście kobiety zmagają się z dużo bardziej intensywnymi emocjami dotyczącymi ich wyglądu - powiedziała.

Selena Gomez o negatywnych komentarzach w internecie

Przyznała, że to, jak będzie postrzegana w internecie, wpływa na jej przygotowywanie się do ważnych wydarzeń. - Gdy przygotowuję się do jakiegoś wydarzenia, przez 90 proc. przypadków mam nadzieję, że będę mogła zapozować do zdjęcia i usiąść - powiedziała Gomez. Piosenkarka i aktorka przyznała, że obecnie nie ma żadnych mediów społecznościowych na swoim telefonie i stara się nie czytać komentarzy na swój temat w internecie, choć czasem jej się to zdarza.

- Nie jestem wystarczająco biała, nie jestem wystarczająco Meksykanką (...). Nikogo nie obchodzą takie rzeczy w przypadku mężczyzn - zauważyła. - Moja waga też jest dużym tematem. Każdy ma coś do powiedzenia i to mnie zasmuca (...), Myślę, że to sprawiło, że jestem trochę zgorzkniała - dodała.

Gomez o problemach ze zdrowiem

Gomez od lat choruje na toczeń rumieniowaty układowy, a w przeszłości powiedziała, że leki, które stosuje, mogą powodować przybieranie na wadze. - Wolę być zdrowa i o siebie dbać. Moje lekarstwa są ważne i wierzę, że mi pomagają. Nie jestem modelką i nigdy nie będę - mówiła w 2023 roku. Artystka wielokrotnie wypowiadała się na temat uwag o swoim wyglądzie. W 2022 roku, w nagraniu udostępnionym na TikToku, uderzyła w osoby krytykujące jej ciało, mówiąc że bycie "chudą" nie jest warte rezygnacji z ulubionych potraw. Przekonywała też, że media społecznościowe mają straszny wpływ na młodych ludzi.

Gomez i Blanco w grudniu 2024 roku poinformowali o swoich zaręczynach. Związek potwierdzili dokładnie rok wcześniej, w grudniu 2023. W przeszłości współpracowali przy takich przebojach wokalistki, jak "Same Old Love" z 2015 roku i "I Can't Get Enough" z 2019 roku. Ich nowa wspólna płyta "I Said I Love You First" ukazała się 21 marca. Blanco to osoba świetnie znana w amerykańskiej branży muzycznej. Współpracował z największymi gwiazdami - jak Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, SZA czy Ed Sheeran.

