Harry Styles - nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak opisuje "Le Parisien", w ostatni weekend zwolennicy jednej z kandydatek na burmistrza Paryża, Rachidy Dati, rozdawali wyborcze ulotki w 16. dzielnicy miasta. Gazeta zauważa, że nie byłoby w tym nic szczególnie ekscytującego, gdyby nie nieoczekiwany zwrot akcji.

Harry Styles w Paryżu

"Przy Rue de l'Annonciation kilkunastu aktywistów rozdawało ulotki, ulica tętniła życiem, tak jak w każdy niedzielny poranek" - opisuje gazeta. Wśród tłumu szedł między innymi brytyjski piosenkarz Harry Styles. - Wręczyłem mu ulotkę, tak jak każdemu innemu. A on bardzo grzecznie odmówił - relacjonuje David Alphand, radny miasta i jeden ze zwolenników Dati. - Mówił po angielsku, więc szybko zorientowałam się, że nie należy do naszej grupy docelowej i że tu nie głosuje - dodał.

Polityk nie zorientował się jednak, z kim ma do czynienia. Styles został rozpoznany dopiero kilka metrów dalej przez dwie młode aktywistki, które akurat robiły zdjęcie innej osobie wspierającej kandydaturę Rachidy Dati. Styles znalazł się w tle, niczym "mistrz drugiego planu". Fotografię tę opublikował Alphand w serwisie X.

La #TeamDati16 au taquet ! Saurez-vous reconnaître cette star internationale « tractée » ce dimanche matin à Passy ?

Indice : sur la photo ci-dessous cette star arrive à côté de Didier, dirigeant d’entreprise dans la Tech et qui soutient @datirachida…

J’attends vos réponses ! pic.twitter.com/UydOt18PJz — David Alphand (@david_alphand) September 28, 2025 Rozwiń

Według "Le Figaro" fotografia szybko obiegła media społecznościowe i wywołała spore zainteresowanie. Niektórzy ze zwolenników Dati twierdzą, że ten nietypowy zbieg okoliczności przyciągnął uwagę i wzmocnił jej kampanię.

Wybory samorządowe w Paryżu odbędą się w marcu 2026 roku. Rachida Dati to obecna minister kultury Francji i burmistrzyni 7. dzielnicy Paryża, członkini partii Republikanów.

Harry Styles

Harry Styles w zeszłym tygodniu zaskoczył wielu fanów, gdy pod fałszywym nazwiskiem pobiegł w maratonie w Berlinie. Dystans ukończył w zaledwie 2 godziny, 59 minut i 13 sekund. Styles jest byłym członkiem One Direction. Jako solowy artysta zdobył trzy nagrody Grammy. Ostatni album wydał w 2022 roku, a w 2023 roku zakończyła się jego ostatnia trasa koncertowa, w ramach której dwukrotnie odwiedził Polskę.

OGLĄDAJ: Wyzwanie gwiazdora. Czy fanki pójdą za nim? Zobacz cały materiał