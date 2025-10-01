Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Co mają wspólnego Harry Styles i wybory burmistrza Paryża? Piosenkarz przypadkiem znalazł się na zdjęciu

pap_20230211_314
Harry Styles - nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Radny Paryża opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie nawiązujące do nadchodzących wyborów samorządowych we francuskiej stolicy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na fotografii widoczny jest brytyjski piosenkarz Harry Styles, który przypadkiem przechodził ulicą.

Jak opisuje "Le Parisien", w ostatni weekend zwolennicy jednej z kandydatek na burmistrza Paryża, Rachidy Dati, rozdawali wyborcze ulotki w 16. dzielnicy miasta. Gazeta zauważa, że nie byłoby w tym nic szczególnie ekscytującego, gdyby nie nieoczekiwany zwrot akcji.

Harry Styles w Paryżu

"Przy Rue de l'Annonciation kilkunastu aktywistów rozdawało ulotki, ulica tętniła życiem, tak jak w każdy niedzielny poranek" - opisuje gazeta. Wśród tłumu szedł między innymi brytyjski piosenkarz Harry Styles. - Wręczyłem mu ulotkę, tak jak każdemu innemu. A on bardzo grzecznie odmówił - relacjonuje David Alphand, radny miasta i jeden ze zwolenników Dati. - Mówił po angielsku, więc szybko zorientowałam się, że nie należy do naszej grupy docelowej i że tu nie głosuje - dodał.

Polityk nie zorientował się jednak, z kim ma do czynienia. Styles został rozpoznany dopiero kilka metrów dalej przez dwie młode aktywistki, które akurat robiły zdjęcie innej osobie wspierającej kandydaturę Rachidy Dati. Styles znalazł się w tle, niczym "mistrz drugiego planu". Fotografię tę opublikował Alphand w serwisie X.

Według "Le Figaro" fotografia szybko obiegła media społecznościowe i wywołała spore zainteresowanie. Niektórzy ze zwolenników Dati twierdzą, że ten nietypowy zbieg okoliczności przyciągnął uwagę i wzmocnił jej kampanię.

Wybory samorządowe w Paryżu odbędą się w marcu 2026 roku. Rachida Dati to obecna minister kultury Francji i burmistrzyni 7. dzielnicy Paryża, członkini partii Republikanów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Partnerka Liama Payne'a w emocjonalnym wywiadzie. Mówi, jak dowiedziała się o jego śmierci  

Partnerka Liama Payne'a w emocjonalnym wywiadzie. Mówi, jak dowiedziała się o jego śmierci  

45-latek ma zakaz zbliżania się do Taylor Swift

45-latek ma zakaz zbliżania się do Taylor Swift

Harry Styles

Harry Styles w zeszłym tygodniu zaskoczył wielu fanów, gdy pod fałszywym nazwiskiem pobiegł w maratonie w Berlinie. Dystans ukończył w zaledwie 2 godziny, 59 minut i 13 sekund. Styles jest byłym członkiem One Direction. Jako solowy artysta zdobył trzy nagrody Grammy. Ostatni album wydał w 2022 roku, a w 2023 roku zakończyła się jego ostatnia trasa koncertowa, w ramach której dwukrotnie odwiedził Polskę.

OGLĄDAJ: Wyzwanie gwiazdora. Czy fanki pójdą za nim?
pc

Wyzwanie gwiazdora. Czy fanki pójdą za nim?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: "Le Figaro", "Le Parisien", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Julie Edwards / Avalon / PAP

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaParyżMuzyka
Czytaj także:
Ryszard Petru
Petru chce być szefem partii. "Musimy ich odzyskać"
Polska
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
WARSZAWA
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
BIZNES
imageTitle
Miała trafić na Świątek. Obie odpadły
Najnowsze
Opieka nad osobami starszymi
Smutny obraz polskiej geriatrii. "Finansowanie, finansowanie i jeszcze raz finansowanie"
Zdrowie
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
METEO
BRONX
Runął fragment wieżowca. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
BIZNES
Pożar mieszkania w Koszalinie
Siedem osób w szpitalach po pożarze mieszkania. Wśród nich dzieci
Szczecin
47 min
pc
"System pazerności". Kulisy finansowych przywilejów posłów
Debata TVN24+
Sesja Rady Miasta w Koninie
Przegrane wybory do komisji przelały czarę goryczy
Poznań
TVN24+ Szczyt Europy
"Szczyt Europy" nominowany w konkursie Podcast Roku 2025
Polska
imageTitle
Katastrofa w trzecim secie. Ćwierćfinał w Pekinie nie dla Świątek
EUROSPORT
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Sąd utrzymał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
"Trzy palce uniesione symbolizujące widły"?
FAŁSZ"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy
Michał Istel
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
METEO
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Tysiące aut wezwane do serwisów
BIZNES
Kopenhaga. Policja zabezpiecza miejsce, gdzie odbywa się unijny szczyt
Ruszył unijny szczyt w Kopenhadze. Jednego z liderów brakuje
Świat
Palestyńczycy oglądają zniszczenia po izraelskim ataku w mieście Gaza
"Rozpaczliwa potrzeba pomocy", ale organizacja musi się wycofać
Świat
Departament Policji San Bruno
Samochód złamał przepisy, w środku nie było nikogo
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Zbliża się duża zmiana pogody
METEO
Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Zawalił się budynek szkoły. 91 osób uznano za zaginione
Świat
Zabójstwo w Jagatowie. Ruszył proces
Zabił żonę, bo "nie mógł się pogodzić z rozpadem małżeństwa"
Trójmiasto
Policjanci interweniowali podczas imprezy
Impreza techno w lesie. Interweniowała policja
Poznań
imageTitle
Świątek przegrała z Navarro w Pekinie
EUROSPORT
W środę rano doszło do zatrzymań na terenie zakładu
11 zatrzymanych w sprawie "mafii śmieciowej". Wśród nich prezes firmy i klubu
Poznań
Barron Trump
Media o randce Barrona Trumpa i zamkniętym piętrze Trump Tower
Świat
Oskarżony Paweł F. doprowadzany do Sądu Okręgowego w Słupsku (zdjęcie z 30 września)
Zwabił 11-latkę do mieszkania i zgwałcił. Zapadł wyrok
Trójmiasto
Pies wbiegł na jezdnię w Legnicy
Pies wbiegł na jezdnię, wprost pod auto. Doszło do zderzenia. Nagranie
Wrocław
Ukrainiec Wołodymyr Z. podejrzany uszkodzenie gazociągu Nord Stream
Decyzja sądu w sprawie Wołodymyra Ż.
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica