Partnerka Liama Payne'a w emocjonalnym wywiadzie. Mówi, jak dowiedziała się o jego śmierci  

Ta jednak opuściła Amerykę Południową na dwa dni przed śmiercią artysty i wróciła do domu na Florydzie. W najnowszej rozmowie z tabloidem "The Sun" 25-latka zaprzeczyła plotkom, jakoby rozstała się wówczas z muzykiem, i wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na opuszczenie Buenos Aires. Powodem była konieczność opieki nad przygarniętym wraz z Paynem psem, Nalą - przekazała Amerykanka.

Dziewczyna Liama Payne'a o tym, jak dowiedziała się o śmierci chłopaka

- Na początku myśleliśmy, że będziemy w Argentynie przez mniej więcej tydzień. Po dwóch tygodniach (musiałam wrócić, bo) miałam obowiązki. Mieliśmy obowiązki, mieliśmy naszego psa - powiedziała Cassidy, podkreślając, że "oczywiście nigdy, przenigdy" nie sądziła, że opuszczając chłopaka widzi go po raz ostatni. - Mieliśmy swoje własne, oddzielne życia. To nie był pierwszy raz, kiedy podróżowaliśmy osobno. Nigdy nie sądziłem, że tak się stanie, że wszystko potoczy się w taki sposób - kontynuowała 25-latka.

Amerykanka przyznała, że odejście partnera "wciąż nie jest dla niej do końca realne". Stwierdziła również, że czuje, że "ma szczęście", że nie dowiedziała się o śmierci chłopaka z mediów społecznościowych. - Byłam w domu z psem i przeglądałam Tik-Toka, kiedy zadzwonił do mnie jeden z przyjaciół Liama. (...) Na początku w to nie wierzyłam, myślałam, że to tylko plotka - stwierdziła Cassidy, wspominając, że gdy już oficjalnie potwierdzono jej zgon Payne'a, zalała ją "fala odrętwienia".