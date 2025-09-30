Odsłonięto pomnik piosenkarki. Fani są zgodni: tragedia

Tina Turner na nagraniach archiwalnych Źródło: Archiwum Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tina Turner była określana "królową rock and rolla". Ma na koncie hity znane na całym świecie, takie jak "What’s Love Got to Do With It", "Private Dancer" czy "GoldenEye". Fani podziwiali jej niezwykły głos, taniec, inspirowali się charakterystyczną fryzurą, zachwycali nogami, które lubiła eksponować w teledyskach.

Piosenkarka zmarła w 2023 roku, w wieku 83 lat. Jak zauważa telewizja USA Today, gwiazda była "simply the best" (tytuł jej piosenki: po prostu najlepsza - red.), ale pomnik, który miał ją uwiecznić, niestety taki nie jest.

Odsłonięcie pomnika i wielkie rozczarowanie

Odsłonięto go w sobotę, 27 września w Brownsville. Jego ukończenie zajęło około roku. Zaprojektowany został przez rzeźbiarza Freda Ajanogha z Atlanty i przedstawia Turner w trakcie występu, w mini sukience i na wysokich obcasach. Uwagę przyciąga fryzura - artysta podkreślił, że zależało mu na ukazaniu "lwiej grzywy". Po tym, jak Izba Handlowa Hrabstwa Haywood w Brownsville udostępniła na Facebooku film przedstawiający moment odsłonięcia posągu, fani zaczęli wyrażać rozczarowanie.

"Powinien zostać zburzony po odsłonięciu. To bardzo kiepska replika tego, co miało być kultową Tiną Turner. Co za brak szacunku!", napisał w komentarzu jeden z fanów artystki. W serwisie X, gdzie również udostępniono film z odsłonięcia pomnika, jeden z użytkowników przyznał: "Tragedia. Zasługuje na coś lepszego".

Tina Turner's hometown, Brownsville, Tennessee, unveils a towering tribute to the iconic singer. pic.twitter.com/AcrpwuQ3So — USA TODAY (@USATODAY) September 29, 2025 Rozwiń

Kolejny z fanów przyznał, że ktokolwiek za pomnik zapłacił, "powinien odzyskać pieniądze". A zapłacił niemało - marka Ford przeznaczyła na niego w ramach "Dobrego Sąsiedzkiego Planu dla Zachodniego Tennessee" kwotę 150 tys. dolarów (ok. pół mln zł) w ramach partnerstwa z miasteczkiem Brownsville. Marka motoryzacyjna buduje fabrykę ciężarówek elektrycznych w pobliskim Stanton. Dorzuciło się także około 50 darczyńców.

OGLĄDAJ: TVN24 HD