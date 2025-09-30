Logo strona główna
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Kultura i styl

Odsłonięto pomnik piosenkarki. Fani są zgodni: tragedia

|
Turner
Tina Turner na nagraniach archiwalnych
Źródło: Archiwum Reuters
Trzymetrowy monument Tiny Turner stanął w Brownsville, w Tennessee, gdzie dorastała piosenkarka. Jego prezentacja była częścią obchodów corocznych Dni Dziedzictwa artystki. "Powinien być zburzony od razu po odsłonięciu", skomentował jeden z jej fanów.

Tina Turner była określana "królową rock and rolla". Ma na koncie hity znane na całym świecie, takie jak "What’s Love Got to Do With It", "Private Dancer" czy "GoldenEye". Fani podziwiali jej niezwykły głos, taniec, inspirowali się charakterystyczną fryzurą, zachwycali nogami, które lubiła eksponować w teledyskach.

Piosenkarka zmarła w 2023 roku, w wieku 83 lat. Jak zauważa telewizja USA Today, gwiazda była "simply the best" (tytuł jej piosenki: po prostu najlepsza - red.), ale pomnik, który miał ją uwiecznić, niestety taki nie jest.

Odsłonięcie pomnika i wielkie rozczarowanie

Odsłonięto go w sobotę, 27 września w Brownsville. Jego ukończenie zajęło około roku. Zaprojektowany został przez rzeźbiarza Freda Ajanogha z Atlanty i przedstawia Turner w trakcie występu, w mini sukience i na wysokich obcasach. Uwagę przyciąga fryzura - artysta podkreślił, że zależało mu na ukazaniu "lwiej grzywy". Po tym, jak Izba Handlowa Hrabstwa Haywood w Brownsville udostępniła na Facebooku film przedstawiający moment odsłonięcia posągu, fani zaczęli wyrażać rozczarowanie.

"Powinien zostać zburzony po odsłonięciu. To bardzo kiepska replika tego, co miało być kultową Tiną Turner. Co za brak szacunku!", napisał w komentarzu jeden z fanów artystki. W serwisie X, gdzie również udostępniono film z odsłonięcia pomnika, jeden z użytkowników przyznał: "Tragedia. Zasługuje na coś lepszego".

Kolejny z fanów przyznał, że ktokolwiek za pomnik zapłacił, "powinien odzyskać pieniądze". A zapłacił niemało - marka Ford przeznaczyła na niego w ramach "Dobrego Sąsiedzkiego Planu dla Zachodniego Tennessee" kwotę 150 tys. dolarów (ok. pół mln zł) w ramach partnerstwa z miasteczkiem Brownsville. Marka motoryzacyjna buduje fabrykę ciężarówek elektrycznych w pobliskim Stanton. Dorzuciło się także około 50 darczyńców.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: NBC News, USA Today, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: CTK Photo/Rene Volfik/PAP

