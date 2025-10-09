Logo strona główna
Kultura i styl

Literacki Nobel 2025 dla László Krasznahorkai

Laszlo Krasznahorkai
Natalia Szostak o László Krasznahorkai, laureacie literackiego Nobla 2025
Źródło: TVN24
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2025 roku otrzymał węgierski pisarz László Krasznahorkai. Wyróżnienie otrzymał za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

W czwartek przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Otrzymał ją Węgier László Krasznahorkai, "wielki pisarz w środkowoeuropejskiej tradycji sięgającej Kafki i Thomasa Bernharda, która wyróżnia się nadmiarem absurdów i groteski".

W uzasadnieniu napisano, że otrzymał wyróżnienie za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

Blokada na lata, a nawet śmierć. Ciemna strona Nagrody Nobla

Blokada na lata, a nawet śmierć. Ciemna strona Nagrody Nobla

Anna Zaleska
Najwięksi pisarze nie dostali Nobla. Kronika wypadków wstydliwych 

Najwięksi pisarze nie dostali Nobla. Kronika wypadków wstydliwych 

Świat

Kim jest László Krasznahorkai?

Pochodzący z Węgier pisarz urodził się w 1954 roku. Pierwszą nowelę, "Tebenned hittem", wydał w 1977 roku na łamał magazynu "Mozgó Világ". Potem pracował jako dokumentalista, a od 1982 roku pozostaje pisarzem niezależnym i często zmienia miejsce swojego zamieszkania, podróżując przy tym po całym świecie.

Na podstawie jego dzieł powstały filmy wyreżyserowane przez Bélę Tarra, w tym "Szatańskie tango" i "Harmonie Werckmeistera".

Do jego najważniejszych dzieł, oprócz wspomnianego "Szatańskiego tanga", należą "Melancholia sprzeciwu" oraz "Wojna i wojna". Komitet noblowski w swoim uzasadnieniu zwrócił uwagę na jego dzieła inspirowane wrażeniami z podróży do Chin oraz Japonii, w tym powieść z 2003 roku "Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó" (tłum. "Góra na północy, jezioro na południu, ścieżki na zachodzie, rzeka na wschodzie").

"To tajemnicza opowieść z mocnymi, lirycznymi fragmentami, której akcja rozgrywa się na południowy wschód od Kioto. Dzieło to ma charakter preludium do bogatego zbioru 'Seiobo járt odalent' (tłum. "Seiobo tam na dole") - czytamy w uzasadnieniu.

Pisarz był wielokrotnie nagradzany oraz doceniany przez innych twórców. Susan Sontag nazwała Krasznahorkaiego "mistrzem apokalipsy cytującym Gogola i Melville'a".

W 2010 roku gościł w Krakowie podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada.

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii kwota pieniężna, 11 mln koron szwedzkich (równowartość ok. 4,2 mln zł).

Nagroda ta przyznawana jest od 1901 roku. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane osobom zajmującym się nauką i badaniami, działaniami na rzecz pokoju na świecie oraz literaturą. Nagroda ta swój prestiż zawdzięcza nie tylko długiej tradycji, ale przede wszystkim idei, która stała za jej ufundowaniem.

Osiem pytań o polskich noblistów. Na ile odpowiesz?

Osiem pytań o polskich noblistów. Na ile odpowiesz?

Quizy
Noblowski tydzień Olgi Tokarczuk. Reportaż Katarzyny Kolendy-Zalewskiej "Tydzień Tokarczuk"

Noblowski tydzień Olgi Tokarczuk. Reportaż Katarzyny Kolendy-Zalewskiej "Tydzień Tokarczuk"

Polska

W piątek przyznana zostanie Pokojowa Nagroda Nobla. W poniedziałek, w kolejnym tygodniu, Bank Szwecji im. Alfreda Nobla przyzna swoją nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

W tym tygodniu przyznano już Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, fizyki oraz chemii.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gyula Czimbal/PAP

Nagroda NoblaLiteratura
