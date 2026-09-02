Kultura i styl Syn Johna Lennona i Yoko Ono został ojcem. Ujawniono imię

Trailer dokumentu "Now and Then - The Last Beatles Song" Źródło wideo: press.thebeatles.com Źródło zdj. gł.: John Angelillo/PAP/Newscom

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We wtorek 50-letni Sean Ono Lennon poinformował na Instagramie, że został ojcem. Opublikował trzy wpisy, na których pokazał fotografię swojego pierwszego dziecka. Na jednej z nich pozuje wraz z partnerką, 39-letnią Charlotte Kemp Muhl. Nowy członek rodziny dostał na imię Aurelius. Chłopiec jest pierwszym wnukiem zmarłego w 1980 roku Johna Lennona i Yoko Ono.

Sean Lennon został ojcem

Magazyn "Rolling Stone" zauważył, że Sean Lennon, który także jest muzykiem, w dużej mierze chroni swoje życie prywatne przed zainteresowaniem mediów. W grudniu 2025 roku mówił jednak w wywiadzie dla "CBS Sunday Morning", że "technicznie rzecz biorąc" przejął rolę opiekuna dziedzictwa swojego ojca, które przez dziesięciolecia chroniła i kształtowała jego matka, Yoko Ono. - Po prostu staram się jak mogę, żeby młodsze pokolenie nie zapomniało o The Beatles, Johnie i Yoko. Tak właśnie to postrzegam - mówił. - Czuję, że po prostu jestem im to winien. To sprawa osobista - podkreślał.

Magazyn zauważa, że piosenka "Beautiful Boy (Darling Boy)" Johna Lennona z albumu "Double Fantasy" z 1980 roku została napisana właśnie dla jego syna, Seana Lennona.

Redagował AM