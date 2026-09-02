Ruszył festiwal w Wenecji. Przed nami starcie mistrzów 

"Bucking Fastard" reż. Werner Herzog Źródło wideo: La Biennale di Venezia 2026 Źródło zdj. gł.: fot. Anthony Dickenson / STUDIOCANAL SAS / La Biennale di Venezia 2026

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji należy do grona Wielkiej Piątki - najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie obok Festiwalu Filmowego Sundance, Berlinale, Festiwalu Filmowego w Cannes oraz MFF w Toronto. Jednocześnie jest najstarszym festiwalem filmowym świata. Impreza nie odbywa się we właściwej Wenecji, ale na wyspie Lido, leżącej w Zatoce Weneckiej.

83. edycję MFF w Wenecji w środowy wieczór otworzyła uroczysta premiera najnowszego filmu Danny'ego Boyle'a "Ink" - jednego z 20 tytułów Konkursu Głównego. W rolach głównych z słynnego Brytyjczyka zagrali Guy Pearce, Jack O'Connell oraz Claire Foy. Z opisu wynika, że to opowieść o początkach Ruperta Murdocha w roli jednej z najważniejszych postaci współczesnego rynku medialnego. Nick Vivarelli na łamach "Variety" określił, że "Ink" w "soczysty" sposób ujawnia ścieżkę kariery Murdocha.

"Ink" reż. Danny Boyle Źródło zdjęcia: fot. Anthony Dickenson / STUDIOCANAL SAS / La Biennale di Venezia 2026

Starcie mistrzów w walce o Złotego Lwa

Z informacji prasowych wynika, że w tegorocznym oficjalnym programie znalazło się 88 pełnometrażowych nowości fabularnych.

Oczywiście największe zaciekawienie budzą filmy z Konkursu Głównego. Szczególnie w tym roku, ponieważ Złoty Lew - oprócz dotychczasowego prestiżu - stał się również oscarową przepustką. Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej wprowadziła szereg zmian do oscarowego regulaminu, między innymi tych, dotyczących kategorii najlepszy film międzynarodowy. Tytuły nagrodzone najważniejszymi nagrodami sześciu głównych festiwali filmowych świata (Sundance, Berlinale, Festiwal Filmowy w Cannes, MFF w Wenecji, MFF w Toronto oraz MFF w Pusan), automatycznie kwalifikują się do wyścigu w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Dotychczas na tego Oscara szanse miały jedynie tytuły zgłaszane przez komisje oscarowe poszczególnych państw i terytoriów zależnych.

"Dziki Koń Dziewięć" reż. Martin McDonagh (zwiastun) Źródło: La Biennale di Venezia 2026

A w walce o Złotego Lwa pojawiły się między innymi najnowsze tytuły uznanych mistrzów współczesnego kina. Poza Boylem, wenecka publiczność jako pierwsza będzie mogła zobaczyć filmy w reżyserii Wernera Herzoga ("Bucking Fastard") Nanniego Morettiego ("Succederà questa notte"), Koreedy Hirokazu ("Rukku Bakku"), Lee Chang Donga ("Ganeunghan sarang"), Martina McDonagha ("Dziki Koń Dziewięć") czy Cedrica Kahna ("15/18"). O Złotego Lwa powalczą również filmy wyreżyserowane przez Floriana Zellera ("Bunker"), Aliego Asgariego ("Kami nour") czy Stephane'a Brize ("Un bon petit soldat").

MFF w Wenecji 2026. Filmy Konkursu Głównego "Succederà questa notte" reż. Nanni Moretti Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Ganeunghan sarang" reż. Lee Chang Dong Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Un peu avant minuit" reż. Nicolas Pariser Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Bucking Fastard" reż. Werner Herzog Źródło zdjęcia: Gateway to Orkney LLC / La Biennale di Venezia 2026 "Ritorno a Buenos Aires" reż. Marco Bechis Źródło zdjęcia: fot. Fabrizio Lapalombara / La Biennale di Venezia 2026 "Un bon petit soldat" reż. Stéphane Brizé Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "15/18" reż. Cédric Kahn Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "L'estranea" reż. Paolo Strippoli Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Il fuoco che ti porti dentro" reż. Edoardo De Angelis Źródło zdjęcia: fot. Anna Camerlingo / La Biennale di Venezia 2026 "Kvinde Ukendt" reż. May el-Toukhy Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "The Echo Chamber" reż. Andrea Pallaoro Źródło zdjęcia: Indigo Film e Versus / La Biennale di Venezia 2026 "DAU" reż. Ilja Chrzanowski Źródło zdjęcia: Phenomen Berlin / La Biennale di Venezia 2026 "Bunker" reż. Florian Zeller Źródło zdjęcia: Blue Morning Pictures / Mod Producciones / Pathe Films / La Biennale di Venezia 2026 "Dziki Koń Dziewięć" reż. Martin McDonagh Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Nelson-san, anata wa hito o koro shimashita ka?" reż. Shin'ya Tsukamoto Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Company" reż. Cassey Affleck Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "Kami Nour" reż. Ali Asgari Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia "Rukku Bakku" reż. Hirokazu Koreeda Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026 "NAZA" reż. Yuval Abraham, Rachel Szor Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026

Przed tygodniem organizatorzy ogłosili, że do Konkursu Głównego dołączył "NAZA" w reżyserii Yuvala Abrahama i Rachel Szor. To najnowszy film dokumentalny współtwórców nagrodzonego Oscarem dokumentu "Nie chcemy innej ziemi". "NAZA" portretuje przypadki ludobójstwa dokonywane przez wojska izraelskie na terenie Strefy Gazy.

Warto dodać, że film "Ganeunghan sarang" Lee Changa Donga to kolejna odsłona projektu Macieja Musiała, który postawił sobie za cel stworzenie nowych reintepretacji "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. "Ganeunghan sarang" został ogłoszony w ubiegłym tygodniu oficjalnym kandydatem Korei Południowej do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

OGLĄDAJ: Musiał o Hollywood i poszukiwaniu siebie. "Wiedziałem, że będę chciał działać w ten sposób" Zobacz cały materiał

Przewodniczącą jury tegorocznego Konkursu Głównego została Maggie Gyllenhaal. Razem z nią filmy ocenią: tunezyjska filmowczyni Kaouther Ben Hania, angieslki kompozytor i artysta Daniel Blumberg, włosko-amerykański teoretyk filmu Francesco Casetti, francuski filmowiec Xavier Giannoli, afgańska filmowczyni Shahrbanoo Sadat, oraz hongkoński filmowiec Johnnie To.

Polskie akcenty w Wenecji

W drugiej co do ważności sekcji - Orrizontii - światową premierę będzie miał najnowszy film Grzegorza Dębowskiego "Cudze rzeczy". Polski filmowiec zachwycił rodzimą krytykę i publiczność fabularnym debiutem pełnometrażowym "Tyle co nic".

"Cudze rzeczy" reż. Grzegorz Dębowski Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026

W sekcji Venice Classics znalazły się dwa filmy polskich reżyserów: "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy z 1958 roku oraz "Matnia" Romana Polańskiego z 1966 roku. Obie produkcje pokazane zostaną w odrestaurowanych wersjach i mają szansę na nagrody w tej sekcji.

Natomiast w sekcji Venice Immersive, w której prezentowane są filmy stworzone z wykorzystaniem technologii 360 stopni i łączące rzeczywistość wirtualną, rozszerzoną lub mieszaną, swój projekt "Being in You" przedstawi Michał Stankiewicz.

83. MFF w Wenecji potrwa do 12 września.