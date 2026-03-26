Niespodzianka w nowej edycji "MasterChefa". Będzie nowy juror

Jubileuszowa, 15. edycja programu "MasterChef", trafi do jesiennej ramówki TVN. Obecnie trwają castingi do programu, który zyskał też owego członka jury. Jest nim ceniony kucharz i autor książek kulinarnych - Pascal Brodnicki. W poprzednich edycjach uwielbianego przez widzów show pojawiał się gościnnie, teraz - już jako pełnoprawny juror - będzie oceniał umiejętności kulinarne uczestników programu. Zasiądzie obok Magdy Gessler, Michaela Morana i Przemysława Klimy.

W środę w "Dzień Dobry TVN" mówił, że "trochę się denerwuje nowym wyzwaniem". Jak zauważył, od czasów swojego pierwszego programu kulinarnego - "Pascal po prostu gotuj" - wiele się zmieniło. Gdy wiele lat temu, gdy przyrządzał bakłażana, widzowie byli zdziwieni "fioletowym warzywem".

Jakim będzie jurorem? - Uważam, że bohaterem jest nie przepis, tylko człowiek, który stoi za talerzem i przepisem. Na pewno będę robił wszystko, żeby być jurorem wymagającym, ale i osobą, która będzie wspierała - mówił.

Z dołączenia Pascala Brodnickiego do jurorskiego teamu już cieszy się Michel Moran, który przyznał, że znają się od lat. Przemysław Klima oglądał programy Pascala, gdy był jeszcze małym chłopcem. - Mówiłem: "kurczę, on fajnie gotuje". To niesamowite, że będziemy jurorami w "MasterChefie" - wyznał podekscytowany.

Przed jurorami odpowiedzialne zadanie, to oni bowiem zdecydują, kto zgarnie główną nagrodę - 250 tysięcy złotych, możliwość wydania własnej książki kucharskiej oraz - oczywiście - bezcenną statuetkę MasterChefa dla najlepszego kucharza amatora w Polsce.

