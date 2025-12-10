Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kult: musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję

Zespół Kult na scenie w 2025 roku
Publiczność zastąpiła Kazika na koncercie Kultu na Teneryfie
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Zespół Kult opublikował w mediach społecznościowych ważne ogłoszenie. Jedna z najbardziej znanych grup rockowych w Polsce pisze o "wyjątkowo trudnym, ale też ważnym momencie" i związaną z nim konieczną decyzją.

Lider i wokalista zespołu Kult Kazik Staszewski trafił w zeszłym tygodniu do szpitala na Teneryfie. Jego stan był na tyle poważny, że został umieszczony na OIOM-ie. Pisał wtedy, powołując się na lekarzy: "w nocy bliski końca drogi byłem".

Informację o poprawie stanu zdrowia Kazika opublikowali w poniedziałek muzycy zespołu Kult. Zaznaczyli, że powoli, ale systematycznie się poprawia i wszystko wskazuje na to, że operacja nie będzie konieczna. Poinformowali, że Staszewski został przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, co jest "bardzo budującym sygnałem". W środę grupa zamieściła kolejne oświadczenie, w którym poinformowała o decyzjach dotyczących najbliższej przyszłości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia

Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia

Nowe informacje o stanie zdrowia Kazika

Nowe informacje o stanie zdrowia Kazika

Zespół Kult. Co z koncertami

"Drodzy, przechodzimy teraz wyjątkowo trudny, ale też ważny moment. Taki, który przypomina nam wszystkim, co jest naprawdę najważniejsze. A bez cienia wątpliwości jest to zdrowie Kazika i wierzymy, że wszyscy jesteśmy tu w tym absolutnie zgodni" - czytamy. W związku z tym członkowie zespołu przekazali "trudną, ale konieczną decyzję" dotyczącą kalendarza koncertowego. "Otóż odwołane zostają wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia" - napisał zespół. Dodano, że dotyczy to również zaplanowanej trasy "Kult Akustik".

"Wierzymy, że najbliższe miesiące przyniosą Kaziowi spokój, regenerację i powrót do pełni sił. Z całego serca życzymy mu, aby wrócił zdrowy, silny i pełen energii - czekamy na ten moment z nadzieją i optymizmem" - podsumował oświadczenie zespół.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"

Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"

Marta Balukiewicz
Koncert Kultu bez Kazika. "Jaja sobie robicie" czy "piękny pomysł"?

Koncert Kultu bez Kazika. "Jaja sobie robicie" czy "piękny pomysł"?

Kazika zastąpiła publiczność

Informacje o pogorszeniu się stanu zdrowia lidera zespołu Kult pojawiły się po koncercie w Zielonej Górze. Wówczas wiele osób było rozczarowanych występem, a w sieci pojawiła się lawina negatywnych komentarzy. Kazik Staszewski sam nazwał go "strasznym wydarzeniem". "W trosce o swoje zdrowie chcąc 'ratować się' przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha sięgnąłem po środki, które, jak się okazało, w połączeniu z alkoholem zadziałały zupełnie odwrotnie do zamierzonego. Z marnym skutkiem. Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję. Przepraszam wszystkich, którzy przyszli i oczekiwali normalnego występu" - tłumaczył swoją słabą formę.

Gdy kilka dni później miał odbyć się koncert zespołu Kult na Teneryfie, okazało się, że artysta nie będzie mógł wystąpić, gdyż trafił do szpitala. Zespół postanowił zagrać koncert mimo niedyspozycji swojego wokalisty, który ze szpitalnego łóżka nagrał dla fanów kilka słów. Na koncercie śpiewała zamiast niego publiczność. - Ogromnie serce mi rośnie, żeście tutaj wszyscy wpadli - zwrócił się do fanów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FOTON/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaZdrowiekoncert
Czytaj także:
Teren budowy S19 Rzeszów Południe - Babica
Karpatka wydrążyła pierwszą nitkę tunelu na S19. "Spełnienie marzeń"
Rzeszów
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
"Natknęli się na podejrzewanego o atak", padły strzały. Mężczyzna nie żyje
Kraków
"Dopóki nie ma transmisji: trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Nie wyłączyli mikrofonu?
FAŁSZ"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?
Michał Istel
imageTitle
Legenda Barcelony otwiera nowy, kolarski rozdział kariery
EUROSPORT
Mosty Berdychowskie
Chcieli "pokazać" ptakom szklane mosty. Dostali wezwanie ze straży miejskiej
Poznań
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie
Ojciec Tadeusz Rydzyk w prokuraturze. Chodzi o jego fundację
Rzeszów
Bill Gates
"To przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo"
BIZNES
Sąd prawomocnie uniewinnił oskarżonego o podwójne zabójstwo Marka N. ps. Marek z Marek (zdj. ilustracyjne)
"Marek z Marek" był oskarżony o podwójne zabójstwo. Sąd apelacyjny zmienił wyrok
WARSZAWA
Jolanta Sobierańska-Grenda
Składki nie wystarczą. Ministra zdrowia o finansowaniu ochrony zdrowia
Zdrowie
Zbigniew Ziobro
Sąd odrzucił wniosek prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry
WARSZAWA
imageTitle
Rozlosowano pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski
EUROSPORT
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
BIZNES
luka
Demograficzna bomba tyka. "Te prognozy to syreny alarmowe"
Anna Bielecka
imageTitle
Egipt i Iran złożyły skargę dotyczącą ich meczu na mundialu
EUROSPORT
Ukrywał się u kolegi, który w mieszkaniu posiadał ponad 1,5 kg narkotyków
Był poszukiwany listem gończym. Ukrył się u kolegi, który miał narkotyki
WARSZAWA
Pożar kotłowni w domu w Grębocicach
Pies zapobiegł tragedii. Wyczuł rozwijający się w domu pożar
Wrocław
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
BIZNES
Bieda nie może być argumentem dla odbierania rodzicom ich dzieci - przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Szlachetna Paczka. Dwa dni do końca akcji, na pomoc wciąż czeka dwa tysiące rodzin
Polska
Maria Corina Machado
Dotarła do Oslo, ale nie pojawi się, by odebrać Nagrodę Nobla
Świat
Auto ruszyło bez kierowcy i wjechało w radiowóz
Auto bez kierowcy uderzyło w radiowóz
Trójmiasto
imageTitle
"Dziękuję, Helmut". Koniec pewnej epoki w Formule 1
EUROSPORT
13-latek uciekał przed policją
Uciekał, bo bał się konsekwencji. 13-latek zatrzymany
Kielce
Kierowca ciężarówki z lawetą stracił panowanie nad pojazdem
Na lawecie wiózł auta. Na łuku drogi miał problemy
Lublin
Wymarzony lot, poprawne odbicie. Lot po chwałę w DSJ
Gra w "Małysza" porwała miliony. Twórca milionerem nie został
Przemysław Kuwał
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
METEO
imageTitle
Sabalenka o kobietach transpłciowych w sporcie. "Trafiła w sedno"
EUROSPORT
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pękła ściana w bloku, ewakuowano mieszkańców. Policja sprawdza
Jasło
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
BIZNES
28-latka zatrzymano po pościgu
Miał tylko dmuchnąć w alkomat, zaczął uciekać. Pościg za motocyklistą
Lubuskie
Psy na łańcuchach na opuszczonej posesji
Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica