Kevin Jonas ma nowotwór. 36-letni artysta przekazał diagnozę

U Kevina Jonasa wykryto raka skóry, artysta poddał się już zabiegowi usunięcia zmiany o charakterze nowotworowym. O diagnozie znany amerykański muzyk i aktor poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaapelował także do wszystkich, by regularnie badali zmiany na swojej skórze.

- Poddaję się dziś zabiegowi usunięcia raka podstawnokomórkowego - przekazał w treści udostępnionego we wtorek nagrania Kevin Jonas. Rak podstawnokomórkowy to rodzaj złośliwego nowotworu skóry. Następnie wskazał na obecną na swoim czole zmianę i dodał: "tak, ten mały gość to rak, który zaczął rosnąć i teraz muszę go usunąć".