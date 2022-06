Nie żyje Julee Cruise. "Opuściła ten świat na swoich własnych warunkach. Bez żalu"

"Roam" wykonywała jako członek zespołu The B-52’s, w którym w latach 90. zastępowała wokalistkę Cindy Wilson. Współpracowała m.in. także z Pharrellem Williamsem. Najbardziej znana jest jednak z utworu "Falling", którego instrumentalna wersja otwierała każdy odcinek kultowego serialu Davida Lyncha "Miasteczko Twin Peaks". Autorem muzyki był Antonio Badalamenti, słowa napisał natomiast sam Lynch. Piosenka pojawiła się na debiutanckiej płycie Cruise z 1989 r., zatytułowanej "Floating Into the Night".

Współpracę z Lynchem i Badalamentim Julee Cruise nawiązała już w 1986 r., przy filmie "Blue Velvet". W 1990 r. wystąpiła u boku Nicolasa Cage’a i Laury Dern w wyreżyserowanej przez Lyncha awangardowej produkcji teatralnej "Symfonia przemysłowa nr 1", wcielając się w postać Wyśnionego Ja Kobiety o Złamanym Sercu (ang. The Dreamself of the Heartbroken Woman). Zagrała też w samym "Miasteczku Twin Peaks", w filmowej wersji serialu zatytułowanej "Ogniu, krocz za mną", a także w "Twin Peaks: Powrót", trzecim sezonie nakręconym przez Lyncha w 2017 r.

Nie tylko Lynch

Cruise wydawała płyty nieregularnie. W 1993 r. ukazał się album "The Voice of Love", zawierający trzy utwory z "Twin Peaks: Ogniu, krocz za mną". Następny, "The Art of Being a Girl", nagrała niemal dekadę później. Kolejne tyle trzeba było czekać na "My Secret Life". Mimo to wokalistka ma wielu wiernych fanów.