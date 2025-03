To wielki zaszczyt - stwierdził Jesse Eisenberg, mówiąc o otrzymaniu polskiego obywatelstwa w amerykańskim programie "Tonight Show". Hollywoodzki aktor i reżyser nawiązał również do zapowiedzi powszechnych szkoleń wojskowych w Polsce.

Jesse Eisenberg o szkoleniach wojskowych w Polsce

- Osobiście nadał mi je prezydent w zeszłym tygodniu. To było wspaniałe. To wielki zaszczyt, starałem się o to półtora roku - stwierdził aktor i reżyser. - Dzień później przeglądałem newsy i główną wiadomością było to, że Polska przeprowadzi szkolenia wojskowe dla wszystkich mężczyzn. To było dzień po tym, jak je dostałem - podkreślił Eisenberg, wywołując salwy śmiechu wśród publiczności w studiu. - Gratulacje. Gdy już ukończysz szkolenie wojskowe przyjdź opowiedzieć nam o swoich kolejnych projektach - śmiał się Fallon.