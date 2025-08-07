Brad Pitt na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Bliscy potwierdzili informację o śmierci Jane Pitt w rozmowie z telewizją KY3. W nekrologu podano, że nauczycielka oraz matka Brada Pitta, Douga Pitta i Julie Neal zmarła 5 sierpnia w wieku 84 lat. Bliscy nie ujawnili przyczyny śmierci.

Brad Pitt z rodzicami w 1997 roku Źródło: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

"Nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście"

Córka Douga Pitta, Sydney, opublikowała na Instagramie wspomnienie "ukochanej babci", do którego dołączyła zdjęcia. "Nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście, ale świadomość, że w końcu możesz znów śpiewać, tańczyć i malować, sprawia że jest nam nieco lżej" - przekazała Pitt na Instagramie.

"Potrafiła nadążyć za wszystkimi 14 wnukami. Miłość, którą obdarzała innych, nie miała granic i każdy, kto ją spotkał, czuł to" - czytamy. "Mieliśmy wielkie szczęście, dorastając z jej miłością i wiem, że żyje w każdym z nas" - zakończyła Pitt.

Jane Pitt - kim była?

Jane Pitt w przeszłości pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Springfield. Była też miłośniczką sztuki, o czym wspomniano w nekrologu, oraz filantropką - przekazał "Los Angeles Times". Portal gazety przypomniał, że rodzina Pittów w 2009 roku przekazała milion dolarów na utworzenie Centrum Onkologii Dziecięcej im. Jane Pitt w szpitalu w Springfield. Jane Pitt niekiedy pojawiała się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojego syna Brada.