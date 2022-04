Jada Pinkett Smith wydała oświadczenie na temat trudnej sytuacji w ich rodzinie

Jada Pinkett Smith odniosła się do incydentu podczas wręczenia Oscarów, kiedy to jej mąż spoliczkował prowadzącego imprezę Chrisa Rocka, i do sytuacji w jej rodzinie. "Biorąc pod uwagę wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni, rodzina Smithów koncentruje się teraz na procesie głębokiego uzdrowienia".

Jada Pinkett Smith, amerykańska aktorka, wokalistka i producentka, powróciła z piątym sezonem swojego internetowego show "Red Table Talk". Wraz z premierą najnowszego odcinka programu Smith postanowiła wydać krótkie oświadczenie odnośnie do zdarzenia z 94. gali wręczenia Oscarów, kiedy to jej mąż Will Smith spoliczkował prowadzącego imprezę Chrisa Rocka. "Biorąc pod uwagę wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni, rodzina Smithów koncentruje się teraz na procesie głębokiego uzdrowienia. Niektórymi odkryciami, jakich dokonamy, będziemy się dzielić przy stole, gdy nadejdzie właściwa pora" - przekazała w oświadczeniu, które pojawiło się przed środowym programem.

Wcześniej Smith ograniczyła się wyłącznie do zamieszczenia lakonicznego postu na Instagramie 29 marca, w którym napisała krótko, w podobnym duchu, że nastał "czas na uzdrowienie", na co jest gotowa.

Will Smith - trudne dzieciństwo i burzliwy związek

Will i Jada Smith są małżeństwem od 1997 roku. Para doczekała się dwójki dzieci: Jadena oraz Willow. Związek Jady i Willa wielokrotnie przechodził trudne okresy. W 2020 roku na świat wyszły informacji o romansie pomiędzy Jadą Smith a raperem Augustem Alsinem. Sytuacja nie doprowadziła jednak do rozpadu małżeństwa Smithów, którzy od lat utrzymują, że żyją w otwartej relacji i mają bardzo liberalne podejście do związku.

- Jada nigdy nie wierzyła w konwencjonalne małżeństwo (…). Miała w swojej rodzinie osoby, które żyły w niekonwencjonalnych relacjach. Dorastała więc w sposób zupełnie inny niż ja. Mieliśmy niekończące się dyskusje na temat tego, czym jest doskonała relacja. Jaki jest idealny sposób na życie jako para? I przez większą część naszego związku wybieraliśmy monogamię, wiedząc, że to nie musi być najlepsza droga - wyjaśnia Will Smith. - Małżeństwo dla nas nie może być więzieniem - dodaje.

Czytaj więcej: Will Smith i jego żona żyją w otwartym związku

Pewien wgląd w charakter relacji, która łączy Willa i Jadę Smith, dał incydent z 27 marca 2022 roku podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów. W trakcie imprezy Will Smith spoliczkował prowadzącego galę Chrisa Rocka, który zażartował z wyglądu chorującej od lat na łysienie plackowate Jady. Do zdarzenia doszło na oczach milionów widzów i obecnych na imprezie gości. Sytuacja było szeroko komentowana przez internautów i ludzi związanych ze środowiskiem filmowym. Następnego dnia Will Smith przeprosił za swoje zachowanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Nie ma miejsca na przemoc w tym świecie pełnym miłości i dobra. Przemoc w każdej postaci jest trująca i niszcząca - stwierdził.

Sam Will Smith w dzieciństwie wielokrotnie był świadkiem przemocy domowej. - Kiedy miałem dziewięć lat, widziałem, jak mój ojciec tak mocno uderzył matkę w głowę, że upadła (…) Widziałem, jak pluła krwią. Ten moment w sypialni, prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek inny moment w moim życiu, zdefiniował to, kim jestem - pisał w swojej autobiografii.

W konsekwencji zachowania podczas gali rozdania Oscarów Will Smith został na 10 lat wykluczony ze wszystkich wydarzeń organizowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Autor:kkow//az

Źródło: tvn24.pl, CNN