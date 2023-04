Harrison Ford ma zawdzięczać sukces innemu gwiazdorowi. "Podarowałem mu karierę"

Teraz przyznał, że żałuje tej decyzji. - Dali mi scenariusz o nazwie "Gwiezdne Wojny". Zaoferowali mi dużo pieniędzy. Ale ja go nie zrozumiałem. Przeczytałem go i powiedziałem, że nie mogę tego zagrać - wspominał, nie uściślając, co dokładnie było dla niego niezrozumiałe w scenariuszu. - Sprezentowałem Harrisonowi Fordowi karierę, za co nigdy mi nie podziękował - dodał z uśmiechem. Mało znanemu wówczas jeszcze Fordowi rola w filmie George'a Lucasa przyniosła światową sławę.