"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą"

Artykuł aktualizowany na bieżąco. Więcej informacji i pełne "krótkie listy" już wkrótce.

Oscarowy wyścig nabrał tempa. Amerykańska Akademia Filmowa (Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej - AMPAS) we wtorek opublikowała "krótkie listy" tytułów w 10 kategoriach, między innymi: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, najlepszy film krótkometrażowy, najlepsza muzyka oraz najlepsza piosenka. Spośród tych, którzy są na listach, wyłonieni zostaną nominowani do Oscara w tych kategoriach.

W kategorii najlepszy film międzynarodowy polską kinematografię reprezentował film Agnieszki Holland "Franz Kafka". Jednak konkurencja okazała się silniejsza, bo produkcja ta nie znalazła się w gronie 15 tytułów, które mają szansę na nominację.

Jeszcze w maju, tuż po zakończonym Festiwalu Filmowym w Cannes, międzynarodowa krytyka wskazywała kilka tytułów z Konkursu Głównego jako najmocniejszych kandydatów w tej oscarowej kategorii. Jednym tchem wymieniano: "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski, "Sirāt" Olivera Laxe'a czy "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. W innych sekcjach canneńskiego festiwalu zwracano uwagę na "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" Shih Ching Tsou. Po zakończonym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, do tego grona dołączyły między innymi "Bez wyjścia" Parka Chan Wooka i "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani.

Ostatecznie, na krótkiej liście w kategorii najlepszy film międzynarodowy - poza tymi już wspomnianymi - znalazły się również: "Belén", "Jak bracia", "Tort dla prezydenta", "Kokuhô", "Allly baqi mink", "Palestine 36" oraz "Na późnej zmianie".

Najlepszy film międzynarodowy

"Belén" - Argentyna

"To był zwykły przypadek" - Francja

"Wartość sentymentalna" - Norwegia

"Tajny agent" - Brazylia

"Jak bracia" - Indie

"Tort dla prezydenta" - Irak

"Głos Hind Rajab" - Tunezja

"Sirāt" - Hiszpania

"Bez wyjścia" - Korea Południowa

"Wpatrując się w słońce" - Niemcy

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" - Tajwan

"Kokuhô" - Japonia

"Allly baqi mink" - Jordania

"Palestine 36" - Palestyna

"Na późnej zmianie" - Szwajcaria

