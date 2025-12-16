"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą"

Artykuł aktualizowany na bieżąco. Więcej informacji i pełne "krótkie listy" już wkrótce.
Oscarowy wyścig nabrał tempa. Amerykańska Akademia Filmowa (Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej - AMPAS) we wtorek opublikowała "krótkie listy" tytułów w 10 kategoriach, między innymi: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, najlepszy film krótkometrażowy, najlepsza muzyka oraz najlepsza piosenka. Spośród tych, którzy są na listach, wyłonieni zostaną nominowani do Oscara w tych kategoriach.
W kategorii najlepszy film międzynarodowy polską kinematografię reprezentował film Agnieszki Holland "Franz Kafka". Jednak konkurencja okazała się silniejsza, bo produkcja ta nie znalazła się w gronie 15 tytułów, które mają szansę na nominację.
Jeszcze w maju, tuż po zakończonym Festiwalu Filmowym w Cannes, międzynarodowa krytyka wskazywała kilka tytułów z Konkursu Głównego jako najmocniejszych kandydatów w tej oscarowej kategorii. Jednym tchem wymieniano: "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski, "Sirāt" Olivera Laxe'a czy "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. W innych sekcjach canneńskiego festiwalu zwracano uwagę na "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" Shih Ching Tsou. Po zakończonym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, do tego grona dołączyły między innymi "Bez wyjścia" Parka Chan Wooka i "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani.
Ostatecznie, na krótkiej liście w kategorii najlepszy film międzynarodowy - poza tymi już wspomnianymi - znalazły się również: "Belén", "Jak bracia", "Tort dla prezydenta", "Kokuhô", "Allly baqi mink", "Palestine 36" oraz "Na późnej zmianie".
Najlepszy film międzynarodowy
- "Belén" - Argentyna
- "To był zwykły przypadek" - Francja
- "Wartość sentymentalna" - Norwegia
- "Tajny agent" - Brazylia
- "Jak bracia" - Indie
- "Tort dla prezydenta" - Irak
- "Głos Hind Rajab" - Tunezja
- "Sirāt" - Hiszpania
- "Bez wyjścia" - Korea Południowa
- "Wpatrując się w słońce" - Niemcy
- "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" - Tajwan
- "Kokuhô" - Japonia
- "Allly baqi mink" - Jordania
- "Palestine 36" - Palestyna
- "Na późnej zmianie" - Szwajcaria
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: fot. Marlene Film Production / Kino Świat