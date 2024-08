Pies legendy francuskiego kina, Alaina Delona, nie zostanie uśpiony - poinformowała Fundacja Brigitte Bardot w mediach społecznościowych, powołując się na rodzinę aktora. Wpis to odpowiedź na protesty obrońców praw zwierząt. Delon chciał bowiem, by jego owczarek został uśpiony i pochowany u jego boku.

Alain Delon w 2018 roku ogłosił, że chce, by jego pies, Loubo, został pochowany wraz z nim. - To mój pies na jesień życia. Owczarek belgijski, którego kocham jak dziecko - powiedział aktor w wywiadzie dla magazynu "Paris Match". - Poproszę weterynarza, by pozwolił nam odejść razem. Zrobi mu zastrzyk, aby umarł w moich ramionach. Wolę to, niż świadomość, że umierałby na moim grobie, bardzo cierpiąc - dodała legenda francuskiego kina.