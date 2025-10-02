Logo strona główna
Kultura i styl

Na ten film spadł deszcz nagród. Od dziś obejrzysz w HBO Max

pilot tv telewizor shutterstock_568947829
"Nomadland", reż. Chloe Zhao (2020)
Źródło: 20th Century Studios Polska
Od czwartku na platformie HBO Max można obejrzeć "Nomadland" - jeden z najlepszych filmów 2020 roku nagrodzony najważniejszymi branżowymi nagrodami. Co zainspirowało twórców do stworzenia opowieści o współczesnych nomadach w USA?
Kluczowe fakty:
  • "Nomadland" to adaptacja książki, która opisuje prawdziwą historię.
  • Film zdobył trzy Oscary, w tym za najlepszy film.
  • Bukmacherzy stawiali na niego już na kilka miesięcy przed oscarową galą.

60-letnia Fern po zamknięciu fabryki płyt gipsowych w jej miasteczku w Nevadzie pakuje się do starego vana i rusza w podróż po USA, by utrzymywać się z dorywczych prac. Przemierza kraj, by w końcu dołączyć do wspólnoty współczesnych nomadów - ludzi bez stałego adresu zamieszkania.

Hit HBO Max wraca z trzecim sezonem

Hit HBO Max wraca z trzecim sezonem

Kinowe hity na HBO Max. Na dobry początek jesieni

Kinowe hity na HBO Max. Na dobry początek jesieni

"Nomadland" w HBO Max

"Nomadland" miał premierę w 2020 roku. Od czwartku film można obejrzeć na platformie HBO Max. W ciągu kilku miesięcy od premiery na obraz Chloe Zhao z Frances McDormand w roli głównej spadł deszcz nagród. Nagrodzony został między innymi dwoma Złotymi Globami, czterema nagrodami BAFTA, Złotym Lwem w Wenecji, główną nagrodą na festiwalu w Toronto oraz trzema Oscarami w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepsza aktorka, najlepszy reżyser. Już na kilka miesięcy przed oscarową galą "Nomadland" bił na głowę konkurencję na listach bukmacherów i krytyków.

"Nomadland", reż. Chloe Zhao (2020)
"Nomadland", reż. Chloe Zhao (2020)
Źródło: 20th Century Fox/Hollywood Archive/Avalon/PAP/Photoshot

"Pomyślałam, że to szaleństwo"

"Nomadland" jest adaptacją reportażowej prozy Jessiki Bruder opisującej prawdziwą historię. W rozmowie z Marią Mikołajewską Bruder przyznawała, że zainspirował ją pewien artykuł. - Czytałam tekst o magazynach firmy Amazon. Reporterka magazynu "Mother Jones" została zaczepiona przez człowieka, który powiedział jej: "Jestem mieszkańcem kampera, nie stać mnie, żeby przejść na emeryturę. Jestem cały czas w trasie. Teraz pracuję w specjalnym programie Amazona, przeznaczonym właśnie dla ludzi takich jak ja, z kamperów". Pomyślałam, że to szaleństwo. Kiedy zabrałam się za dokumentację tematu, zobaczyłam, że to tylko jeden element z całej sieci stanowisk pracy dla tysięcy osób - mówiła dziennikarka.

7 min
Jessica Bruder, autorka książki "Nomadland": wiele spotkanych przeze mnie osób było o jedno zepsute koło od skrajnej biedy i bezdomności
Jessica Bruder, autorka książki "Nomadland": wiele spotkanych przeze mnie osób było o jedno zepsute koło od skrajnej biedy i bezdomności

TVN24+ Originals

Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

