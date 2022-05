Eurowizja 2022. Ukraina wygrywa 66. edycję konkursu

Grupa Kalush Orchestra przyniosła trzecie zwycięstwo Ukrainie w Eurowizji. Wcześniejszymi zwycięzcami byli Rusłana w 2004 roku z piosenką "Wild Dances" oraz Jamala w 2016 roku, która chwyciła za serce piosenką "1944". Zespół hip-hopowy, który pełnymi garściami czerpie z muzycznych tradycji Ukrainy, wykonał utwór "Stefania". Piosenka jest odą do matki Ołeha Psijuka - lidera grupy. Po inwazji Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego, "Stefania" stała się ulubioną piosenką matek, których dzieci muszą walczyć z okupantem.

Eurowizja 2022 - koncert finałowy

Eurowizja - krótka historia

Co roku finał transmitowany jest do wielu krajów na wszystkich kontynentach. A według oficjalnych szacunków konkurs przyciąga nawet do 600 milionów widzów. Co ciekawe, w 2015 roku podczas 60. edycji konkursu jako pełnoprawny uczestnik udział wzięła reprezentacja Australii. Był to pierwszy przypadek, że kraj, który nie jest aktywnym członkiem EBU, mógł wziąć udział w Eurowizji.