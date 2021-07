Oto nominacje do nagród Emmy

Seriale "The Crown" i "The Mandalorian" zdobyły najwięcej, po 24 nominacje do nagród Emmy. Tegoroczna lista wypełniona jest po brzegi nowymi tytułami oraz nazwiskami artystów, którzy mają pierwszą szansę na nagrody Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej.

Nagrody Emmy, czyli najważniejsze telewizyjne wyróżnienia świata, przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej (Academy of Television Arts & Sciences, znanej również jako Television Academy, liczy 22,4 tysiąca członków) wręczone zostaną we wrześniu po raz 73. Gala odbędzie się w Microsoft Theater w Los Angeles przy częściowo wypełnionej widowni. Listę nominacji w 26 kategoriach przedstawili aktor Ron Cephas Jones ("Tacy jesteśmy") oraz jego córka, również aktorka Jasmine Cephas Jones ("#FreeRayshawn"). Obydwoje są laureatami tej nagrody.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 plany zdjęciowe niektórych produkcji zostały zawieszone, przez co nowe sezony znanych tytułów nie mogły powstać na czas, by móc stanąć w wyścigu o najważniejsze nagrody telewizyjne na świecie. Tak było chociażby w przypadku "Sukcesji", którego twórcy w zeszłym roku wygrali w kategorii najlepszy serial dramatyczny.

Emmy 2021. "The Crown" i "The Mandalorian" na szczycie listy

Najwięcej nominacji zdobyły seriale "The Crown" oraz "The Mandalorian" - po 24. Oba tytuły powalczą w kategorii najlepszy serial dramatyczny razem z tytułami: "Opowieść podręcznej", "Kraina Lovecrafta", "The Boys", "Bridgertonowie", "Pose" oraz "Tacy jesteśmy". Jedynym tytułem, który zdobył wcześniej nagrodę w tej kategorii jest "Opowieść podręcznej".

"The Crown", który jest fabularyzowaną historią o królowej Elżbiecie II i jej rodzinie, doceniony został miedzy innymi dziewięcioma nominacjami dla aktorów, w tym dla Olivii Colman, grającą królową, Emmy Corrin za rolę księżnej Diany oraz Josha O'Connora, który zagrał księcia Walii Karola.

"The Mandalorian", będący spin-offem sagi "Gwiezdnych wojen", doceniony został przede wszystkim za scenariusz i efekty specjalne.

Emmy 2021. Mj Rodriguez z nominacją aktorską

Po raz pierwszy w historii nominację za główną rolę otrzymała osoba transseksualna. Mj Rodriguez znalazła się wśród sześciu najlepszych aktorek, grających główne role w serialu dramatycznym. Rodriguez doceniona została za rolę w "Pose", opowiadającym o nowojorskiej społeczności LGBT+ na przełomie lat 80. i 90. Grający główną rolę męską Billy Porter ma szansę na drugą statuetkę w karierze.

Ale Rodriguez nie jest jedyną debiutantką w kategoriach aktorskich, gdyż jak zaznacza Akademia Telewizyjna, aż 44 aktorek i aktorów otrzymało swoją pierwszą szansę na statuetkę. Przedstawiciele Akademii zwracają również uwagę, że aż 75 procent nominacji w kategoriach komediowych trafiło do nowych produkcji. Wśród nich są "Cobra Kai", "Emily w Paryżu", "Hacks", "Pen15", "Ted Lasso" oraz "Stewardessa".

Emmy 2021. Nominacje dla aktorów w kategoriach komediowych ENEX

W kategorii najlepsza główna rola kobieca po raz szósty za kreację w "Mamuśce" nominację otrzymała Allison Janney. Jeżeli wygra, będzie miała osiem Emmy w dorobku.

73. gala wręczenia nagród Emmy odbędzie się 19 września, a poprowadzi ją aktor Cedric the Entertainer.

Lista nominacji w najważniejszych kategoriach

Najlepszy serial dramatyczny "The Boys" "Bridgertonowie" "The Crown" "Opowieść podręcznej" "Kraina Lovecrafta" "The Mandalorian" "Pose" "Tacy jesteśmy"

Olivia Colman jako królowa Elżbieta II NETFLIX

Najlepsza główna rola kobieca w serialu dramatycznym Uzo Aduba "Terapia" Olivia Colman "The Crown" Emma Corrin "The Crown" Elisabeth Moss "Opowieść podręcznej" Mj Rodriguez "Pose" Jurnee Smollett "Kraina Lovecrafta"

Najlepsza główna rola męska w serialu dramatycznym Sterling K. Brown "Tacy jesteśmy" Jonathan Majors "Kraina Lovecrafta" Josh O’Connor "The Crown" Regé-Jean Page "Bridgertonowie" Billy Porter "Pose" Matthew Rhys "Perry Mason"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu dramatycznym Gillian Anderson "The Crown" Helena Bonham Carter "The Crown" Madeline Brewer "Opowieść podręcznej" Ann Dowd "Opowieść podręcznej" Aunjanue Ellis "Kraina Lovecrafta" Emerald Fennell "The Crown” Yvonne Strahovski "Opowieść podręcznej" Samira Wiley "Opowieść podręcznej"

Najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu dramatycznym Giancarlo Esposito "The Mandalorian" O-T Fagbenle "Opowieść podręcznej" John Lithgow "Perry Mason" Tobias Menzies "The Crown" Max Minghella "The Handmaid’s Tale" Chris Sullivan "Tacy jesteśmy" Bradley Whitford "Opowieść podręcznej" Michael Kenneth Williams "Kraina Lovecrafta"

Najlepszy serial limitowany "Mogę cię zniszczyć" "Mare of Easttown" "Gambit królowej" "Kolej podziemna" "WandaVision"

Najlepsza główna rola kobieca w serialu limitowanym Michaela Coel "Mogę cię zniszczyć" Cynthia Erivo "Geniusz: Aretha" Elizabeth Olsen, "WandaVision" Anya Taylor-Joy "Gambit królowej" Kate Winslet "Mare of Easttown"

Najlepsza główna rola męska w serialu limitowanym Paul Bettany "WandaVision" Hugh Grant "Od nowa" Ewan McGregor "Halston" Lin-Manuel Miranda "Hamilton" Leslie Odom Jr "Hamilton"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu limitowanym Renée Elise Goldsberry "Hamilton" Kathryn Hahn "WandaVision" Moses Ingram "Gambit królowej" Julianne Nicholson "Mare of Easttown" Jean Smart "Mare of Easttown" Phillipa Soo "Hamilton"

Najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu limitowanym Thomas Brodie-Sangster "Gambit królowej" Daveed Diggs "Hamilton" Paapa Essiedu "Mogę cię zniszczyć" Jonathan Groff "Hamilton" Evan Peters "Mare of Easttown" Anthony Ramos "Hamilton"

Najlepszy serial komediowy "Czarno to widzę" "Cobra Kai" “Emily w Paryżu" "Hacks" "Stewardessa" "The Kominsky Method" "Pen15" "Ted Lasso”

Najlepsza główna rola kobieca w serialu komediowym Aidy Bryant "Shrill" Kaley Cuoco "The Flight Attendant" Allison Janney "Mamuśka" Tracee Ellis Ross "Czarno to widzę" Jean Smart "Hacks"

Najlepsza główna rola męska w serialu komediowym Anthony Anderson "Czarno to widzę" Michael Douglas "The Kominsky Method" William H. Macy "Shameless: Niepokorni" Jason Sudeikis "Ted Lasso” Kenan Thompson "Kenan"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu komediowym Aidy Bryant "Saturday Night Live" Hannah Einbinder "Hacks" Kate McKinnon "Saturday Night Live" Rosie Perez "Stewardessa" Cecily Strong "Saturday Night Live" Juno Temple "Ted Lasso" Hannah Waddingham "Ted Lasso"

Najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu komediowym Carl Clemons-Hopkins "Hacks" Brett Goldstein "Ted Lasso" Brendan Hunt "Ted Lasso" Nick Mohammed "Ted Lasso" Paul Reiser "The Kominsky Method" Jeremy Swift "Ted Lasso” Kenan Thompson "Saturday Night Live" Bowen Yang "Saturday Night Live"

Najlepszy film telewizyjny "Dolly Parton: Cudownych świąt!" "Robin Roberts Presents: Mahalia" "Oslo" "Sylvie" "Wujek Frank"

Gościny udział aktorki w serialu dramatycznym Alexis Bledel "Opowieść podręcznej" Claire Foy "The Crown" Mckenna Grace "Opowieść podręcznej” Sophie Okonedo "Ratched" Phylicia Rashad "Tacy jesteśmy"

Gościny udział aktora w serialu dramatycznym Don Cheadle "Falcon i Zimowy Żołnierz” Charles Dance "The Crown" Timothy Olyphant "The Mandalorian" Courtney B. Vance "Kraina Lovecrafta" Carl Weathers "The Mandalorian"

Gościny udział aktorki w serialu komediowym Jane Adams "Hacks" Yvette Nicole Brown "A Black Lady Sketch Show" Bernadette Peters "Zoey’s Extraordinary Playlist" Issa Rae "A Black Lady Sketch Show" Maya Rudolph "Saturday Night Live" Kristen Wiig "Saturday Night Live"

Gościnny udział aktora w serialu komediowym: Alec Baldwin "Saturday Night Live" Dave Chappelle "Saturday Night Live" Morgan Freeman "The Kominsky Method" Daniel Kaluuya "Saturday Night Live" Daniel Levy "Saturday Night Live"

