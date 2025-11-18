Logo strona główna
Kultura i styl

Brad Pitt wyprodukował dokument o jednej z najsłynniejszych par XX wieku

Brad Pitt
Brad Pitt na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Zdjęcia z prywatnego archiwum, rozmowy telefoniczne nagrywane przez FBI, czy wreszcie unikatowe nagrania koncertowe - na platformie HBO Max można już obejrzeć dokument "One to One: John i Yoko". To intymny portret jednego z najsłynniejszych duetów XX wieku. W gronie producentów wykonawczych filmu znalazł się między innymi Brad Pitt.

Początek lat 70. John Lennon i Yoko Ono przenoszą się z Londynu i zaczynają nowe życie w małym mieszkaniu w Greenwich Village w Nowym Jorku. To tu, wśród dźwięków amerykańskiej telewizji - wiadomości z Wietnamu, reklam Coca-Coli i przemówień Nixona - rodzi się ich artystyczna i społeczna rewolucja. Impulsem do działania staje się reportaż o zaniedbanym ośrodku Willowbrook State School. To po jego obejrzeniu John i Yoko organizują koncert charytatywny "One to One" w Madison Square Garden.

Premiera długo zapowiadanej produkcji tuż przed Halloween
Premiera długo zapowiadanej produkcji tuż przed Halloween

John Lennon i Yoko Ono

30 sierpnia 1972 roku Lennon wychodzi na scenę po raz pierwszy - i ostatni- w pełnym solowym koncercie po odejściu z The Beatles. Film "One to One: John i Yoko" wykorzystuje odrestaurowane nagrania z tego występu z niepublikowanymi wcześniej materiałami i nowym remiksami muzycznymi przygotowanym przez Seana Ono Lennona.

W produkcji zostały wykorzystane także prywatne archiwa zdjęciowe, muzyczne i filmowe, a także rozmowy telefoniczne nagrywane przez FBI. "One to One: John i Yoko" to nie tylko dokument o muzyce, ale także opowieść o wolności, miłości i odwadze, które definiowały Johna i Yoko. Nakreślony na tle tętniącego życiem Nowego Jorku portret pary pokazuje, jak ich sztuka i idee - mimo upływu lat - wciąż potrafią inspirować i poruszać.

John Lennon i Yoko Ono
John Lennon i Yoko Ono
Źródło: mat. prasowe WBD

"One to One: John i Yoko" na HBO Max

Dokument został entuzjastycznie przyjęty na prestiżowych festiwalach filmowych, takich Telluride czy Sundance, a także w Wenecji. Jego reżyserem jest Kevin Macdonald, producentem - Peter Worsley, a producentami wykonawczymi - Sean Ono Lennon, Steve Condie, David Joseph, Marc Robinson, Brad Pitt, Dede Gardner i Jeremy Kleiner.

47 min
"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?

"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?

I co teraz?
Kinowy hit miał problemy z cenzurą. Od piątku do obejrzenia w internecie

Kinowy hit miał problemy z cenzurą. Od piątku do obejrzenia w internecie

"One to One: John i Yoko" jest już dostępny na HBO Max. Platforma należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Reuter/Getty Images for Sony Pictures

Film Muzyka HBO Max
