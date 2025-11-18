Brad Pitt wyprodukował dokument o jednej z najsłynniejszych par XX wieku

Brad Pitt na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Początek lat 70. John Lennon i Yoko Ono przenoszą się z Londynu i zaczynają nowe życie w małym mieszkaniu w Greenwich Village w Nowym Jorku. To tu, wśród dźwięków amerykańskiej telewizji - wiadomości z Wietnamu, reklam Coca-Coli i przemówień Nixona - rodzi się ich artystyczna i społeczna rewolucja. Impulsem do działania staje się reportaż o zaniedbanym ośrodku Willowbrook State School. To po jego obejrzeniu John i Yoko organizują koncert charytatywny "One to One" w Madison Square Garden.

30 sierpnia 1972 roku Lennon wychodzi na scenę po raz pierwszy - i ostatni- w pełnym solowym koncercie po odejściu z The Beatles. Film "One to One: John i Yoko" wykorzystuje odrestaurowane nagrania z tego występu z niepublikowanymi wcześniej materiałami i nowym remiksami muzycznymi przygotowanym przez Seana Ono Lennona.

W produkcji zostały wykorzystane także prywatne archiwa zdjęciowe, muzyczne i filmowe, a także rozmowy telefoniczne nagrywane przez FBI. "One to One: John i Yoko" to nie tylko dokument o muzyce, ale także opowieść o wolności, miłości i odwadze, które definiowały Johna i Yoko. Nakreślony na tle tętniącego życiem Nowego Jorku portret pary pokazuje, jak ich sztuka i idee - mimo upływu lat - wciąż potrafią inspirować i poruszać.

"One to One: John i Yoko" na HBO Max

Dokument został entuzjastycznie przyjęty na prestiżowych festiwalach filmowych, takich Telluride czy Sundance, a także w Wenecji. Jego reżyserem jest Kevin Macdonald, producentem - Peter Worsley, a producentami wykonawczymi - Sean Ono Lennon, Steve Condie, David Joseph, Marc Robinson, Brad Pitt, Dede Gardner i Jeremy Kleiner.

"One to One: John i Yoko" jest już dostępny na HBO Max. Platforma należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.