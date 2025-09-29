Doja Cat wystąpi w Polsce

Doja Cat podczas gali MTV Video Music Awards (sierpień 2025 r.) Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amala Ratna Zandile Dlamini, czyli Doja Cat, ponownie wystąpi w Polsce. Jedna z ubiegłorocznych headlinerek Open'er Festival wystąpi tym razem w Tauron Arena w Krakowie 19 czerwca 2026 roku.

Krakowski koncert jest częścią światowego tournée artystki - największego w jej dotychczasowym dorobku. Jeszcze w sierpniu ogłosiła, że w ramach tegorocznej części "Ma Vie World Tour" wystąpi miedzy innymi w Nowej Zelandii, Australii, na Filipinach, w Japonii, Korei Południowej czy na Tajwanie.

Europejski finał w Krakowie

W poniedziałek - trzy dni po premierze piątego krążka studyjnego "Vie" - artystka zdradziła szczegóły blisko 10-miesięcznego tournee. "Ma Vie World Tour" 2026 ruszy na początku lutego w brazylijskim Sao Paulo, a zakończy się 1 grudnia w nowojorskim Madison Square Garden.

Europejską odnogę rozpocznie występ w Dublinie (19 maja). Następnie Doja Cat zagra w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii (na barcelońskim Primavera Sound Festival), Francji, Holandii, Niemczech. Finał europejskiego tournée odbędzie się w Krakowie. Po show w Polsce artystka zrobi sobie trzymiesięczną przerwę, aby 1 października 2026 dać pierwszy północnoamerykański koncert w ramach "Ma Vie World Tour" w Detroit.