Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Rodzina podała przyczynę śmierci Diane Keaton

Diane Keaton (2018)
Diane Keaton na nagraniach archiwalnych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat
Rodzina Diane Keaton przekazała magazynowi "People", co było przyczyną śmierci gwiazdy. Amerykańska aktorka, znana między innymi z filmów Woody'ego Allena, zmarła w wieku 79 lat.

O śmierci Diane Keaton poinformowano 11 października. Jak przekazała wówczas rodzina amerykańskiej gwiazdy, jej stan "nagle się pogorszył", a odejście było "nieoczekiwane". Informacja ta była szokiem dla Hollywood - jak zaznaczają media.

Diane Keaton - przyczyna śmierci

W środę rodzina w rozmowie z magazynem "People" ujawniła przyczynę śmierci aktorki. Przekazano, że Diane Keaton zmarła z powodu zapalenia płuc.

Media przypomniały także o innych problemach zdrowotnych aktorki. Diane Keaton dwukrotnie walczyła z rakiem skóry. Według "The Times" cierpiała również na bulimię. Sąsiedzi gwiazdy - pisze "People" - zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak, widząc zmiany w jej zachowaniu. Przez lata widywali aktorkę regularnie, codziennie wyprowadzała psa, zawsze ubrana tak samo, w kapeluszu i charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych, niezależnie od pogody. W rozmowie z magazynem wspominali, że była "zawsze bardzo miła, zabawna i rozmowna". Jednak od miesięcy aktorka "nie pojawiała się w pobliżu".

Nie wiedzieli o chorobie Diane Keaton. Ale "zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak"
Dowiedz się więcej:

Nie wiedzieli o chorobie Diane Keaton. Ale "zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak"

Piosenkarka i autorka tekstów Carole Bayer Sager, bliska przyjaciółka Keaton, powiedziała magazynowi "People", że po dłuższej przerwie odwiedziła Diane "dwa lub trzy tygodnie temu". I była "zszokowana jej utratą wagi, była bardzo szczupła".

"Żyła tak, jak chciała"

Inna przyjaciółka mówiła, że Diane Keaton "żyła dokładnie tak, jak chciała, czyli na własnych zasadach, otoczona ludźmi i rzeczami, które naprawdę kochała". Źródło dodało, że dla aktorki bycie w centrum uwagi "nie było ważne". - Najważniejsza była rodzina, bliskie grono przyjaciół, dom i ukochany golden retriever, Reggie - przekazał rozmówca.

Rodzina gwiazdy w środę przekazała, że Keaton "kochała swoje zwierzęta i niezłomnie wspierała bezdomną społeczność", więc ci, którzy chcą "oddać jej hołd", mogą przekazać darowizny "na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt".

Jak ujawnia "People", w marcu ubiegłego roku Diane Keaton podjęła nieoczekiwaną decyzję o wystawieniu na sprzedaż swojego "wymarzonego domu" w Los Angeles, w którym mieszkała od 2017 roku. Rezydencję wcześniej z pasją odnawiała, poświęciła jej też książkę "The House that Pinterest Built". Jak mówiła, chciała spędzić w niej całe swoje życie.

Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej")
Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej")
Źródło: PAP/EPA

Diane Keaton - kariera

Keaton, właściwie Diane Hall, urodziła się w 1946 roku w Los Angeles. Później studiowała między innymi aktorstwo w Nowym Jorku. W 1978 roku Keaton zdobyła Oscara za główną rolę w filmie "Annie Hall" Woody'ego Allena. Oprócz tego wystąpiła między innymi w trylogii "Ojciec chrzestny", a także komediach "Ojciec panny młodej", "Zmowa pierwszych żon", czy "Lepiej późno niż później".

Aktorka nigdy nie wyszła za mąż, pozostawiła po sobie dwójkę adoptowanych dzieci - córkę Dexter i syna Duke'a.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: People, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FilmHollywoodUSA
Czytaj także:
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
BIZNES
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
WARSZAWA
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
WARSZAWA
Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Pies pogryzł baterię, dywan stanął w płomieniach
Świat
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
BIZNES
Strażacy nadal walczą z pożarem w krakowskim archiwum
Spłonęło miejskie archiwum. Sąd utrzymał wyrok dla rzeczoznawcy
Kraków
imageTitle
Ostatnie miejsce mistrzów Polski w elitarnych rozgrywkach
EUROSPORT
41-latek został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzenia
Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat
Łódź
imageTitle
Mistrz świata kończy karierę przed sezonem olimpijskim
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo
BIZNES
Sahara
Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent
METEO
Oddział ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Nie udało się uratować mężczyzny, którego zaatakowały psy
Lubuskie
imageTitle
Trzy weekendy Pucharu Świata bez Stefana Krafta
EUROSPORT
Trasa S8
Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu
WARSZAWA
Ulica w Lizbonie, na której został doszło do śmiertelnego ataku na turystę z USA
Akty przemocy w Lizbonie. Dwóch obcokrajowców zabitych
Świat
16 0730 piasek gosc-0001
"Spełnia się koszmar Kaczyńskiego"
Polska
Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej
Poznań
Dziennikarze opuszczają Pentagon
Nie ma zgody na nowe zasady. Dziennikarze masowo opuszczają Pentagon
Świat
imageTitle
"Dostaliśmy lanie, przeciwnik był zdecydowanie lepszy"
EUROSPORT
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
BIZNES
Jabłka w sadzie pod Wrocławiem
Klęska urodzaju i zalew owoców i warzyw z zagranicy. "Nie opłaca się wychodzić w pole"
Svitlana Kucherenko
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Ogromny pożar fabryki okien. 80 strażaków w akcji, droga krajowa zamknięta
Trójmiasto
imageTitle
Rekordzista NBA w końcu znalazł klub
EUROSPORT
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu, na miejscu 140 strażaków
WARSZAWA
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
BIZNES
imageTitle
Szef przygotowania fizycznego Barcelony nie dotrzymał obietnicy
EUROSPORT
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Nord Stream 2
Chcą go osądzić za atak na Nord Stream. Ale sąd uchylił decyzję o ekstradycji
Świat
Poseł padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż
Polska
Dzieci w Strefie Gazy
Dzieci ze Strefy Gazy czekają na ewakuację. Ich sytuacja "bardziej niż tragiczna"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica