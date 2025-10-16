Diane Keaton na nagraniach archiwalnych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O śmierci Diane Keaton poinformowano 11 października. Jak przekazała wówczas rodzina amerykańskiej gwiazdy, jej stan "nagle się pogorszył", a odejście było "nieoczekiwane". Informacja ta była szokiem dla Hollywood - jak zaznaczają media.

Diane Keaton - przyczyna śmierci

W środę rodzina w rozmowie z magazynem "People" ujawniła przyczynę śmierci aktorki. Przekazano, że Diane Keaton zmarła z powodu zapalenia płuc.

Media przypomniały także o innych problemach zdrowotnych aktorki. Diane Keaton dwukrotnie walczyła z rakiem skóry. Według "The Times" cierpiała również na bulimię. Sąsiedzi gwiazdy - pisze "People" - zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak, widząc zmiany w jej zachowaniu. Przez lata widywali aktorkę regularnie, codziennie wyprowadzała psa, zawsze ubrana tak samo, w kapeluszu i charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych, niezależnie od pogody. W rozmowie z magazynem wspominali, że była "zawsze bardzo miła, zabawna i rozmowna". Jednak od miesięcy aktorka "nie pojawiała się w pobliżu".

Piosenkarka i autorka tekstów Carole Bayer Sager, bliska przyjaciółka Keaton, powiedziała magazynowi "People", że po dłuższej przerwie odwiedziła Diane "dwa lub trzy tygodnie temu". I była "zszokowana jej utratą wagi, była bardzo szczupła".

"Żyła tak, jak chciała"

Inna przyjaciółka mówiła, że Diane Keaton "żyła dokładnie tak, jak chciała, czyli na własnych zasadach, otoczona ludźmi i rzeczami, które naprawdę kochała". Źródło dodało, że dla aktorki bycie w centrum uwagi "nie było ważne". - Najważniejsza była rodzina, bliskie grono przyjaciół, dom i ukochany golden retriever, Reggie - przekazał rozmówca.

Rodzina gwiazdy w środę przekazała, że Keaton "kochała swoje zwierzęta i niezłomnie wspierała bezdomną społeczność", więc ci, którzy chcą "oddać jej hołd", mogą przekazać darowizny "na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt".

Jak ujawnia "People", w marcu ubiegłego roku Diane Keaton podjęła nieoczekiwaną decyzję o wystawieniu na sprzedaż swojego "wymarzonego domu" w Los Angeles, w którym mieszkała od 2017 roku. Rezydencję wcześniej z pasją odnawiała, poświęciła jej też książkę "The House that Pinterest Built". Jak mówiła, chciała spędzić w niej całe swoje życie.

Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej") Źródło: PAP/EPA

Diane Keaton - kariera

Keaton, właściwie Diane Hall, urodziła się w 1946 roku w Los Angeles. Później studiowała między innymi aktorstwo w Nowym Jorku. W 1978 roku Keaton zdobyła Oscara za główną rolę w filmie "Annie Hall" Woody'ego Allena. Oprócz tego wystąpiła między innymi w trylogii "Ojciec chrzestny", a także komediach "Ojciec panny młodej", "Zmowa pierwszych żon", czy "Lepiej późno niż później".

Aktorka nigdy nie wyszła za mąż, pozostawiła po sobie dwójkę adoptowanych dzieci - córkę Dexter i syna Duke'a.

OGLĄDAJ: TVN24 HD