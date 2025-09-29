Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Bad Bunny wystąpi podczas meczu Super Bowl 2026

|
Bad Bunny
Bad Bunny gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show
Źródło: CNN
Portorykański "król latynoskiego trapu" Bad Bunny wystąpi podczas przerwy w meczu NFL Super Bowl w kalifornijskiej Santa Clara w lutym przyszłego roku. "Jesteśmy zaszczyceni, że pojawi się na największej scenie muzycznej świata" - stwierdził w oświadczeniu prasowym Jay-Z, przedstawiciel jednego z producentów widowiska.

Bad Bunny będzie gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show - koncertu w trakcie przerwy w Super Bowl - finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi NFL. Informacja została opublikowana w formie wideo w portalach społecznościowych w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mecz odbędzie się 8 lutego 2026 roku na stadionie w Santa Clara w Kalifornii.

W ostatnich latach "król latynoskiego trapu" - jak określany jest artysta - stał się jedną z najpopularniejszych portorykańskich gwiazd na świecie. Trzykrotny zdobywca nagród Grammy w styczniu wydał szósty solowy krążek studyjny pt. "Debí Tirar Más Fotos". Po premierze płyty Benito Antonio Martínez Ocasio - jak właściwie nazywa się gwiazdor - ogłosił swoją dwumiesięczną rezydencję artystyczną w San Juan (stolicy Portotyko). W ramach tej rezydencji Bad Bunny zagrał trzydzieści koncertów, z czego dziewięć było zarezerwowanych tylko dla rezydentów portorykańskich.

Wyjątkowa okazja dla fanów

Portorykańczyk przygotował światową trasę koncertową, promującą ten krążek. Bad Bunny z końcem tego roku i w pierwszej połowie przyszłego wystąpi między innymi w Kostaryce, Meksyku, Kolumbii, Peru, Brazylii, Australii, Japonii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Szwecji, Polsce i Belgii. 

Z początkiem września Bad Bunny wyjaśnił, że nie będzie koncertować w Stanach Zjednoczonych, z obawy przed ewentualnymi masowymi zatrzymaniami Latynosów przez funkcjonariuszy ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement - agencji podlegającej Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego przeciwdziałającej przestępczości transgranicznej oraz nielegalnemu przebywaniu na terenie USA). A zatem występ Portorykańczyka podczas Super Bowl będzie jedną z rzadkich okazji zobaczenia go na żywo w USA.

"New York Times" na początku września informował - powołując się między innymi na agencję Moody's Analytics - że cykl portorykańskich koncertów Bad Bunny'ego nakręcił ruch turystyczny w zazwyczaj martwym sezonie dla Portoryko. Szacuje się, że w koncertach udział wzięło około 600 tysięcy osób. Według szacunków agencji, bezpośrednie korzyści gospodarcze dla wyspy z rezydencji Bad Bunny'ego wyniosły 250 milionów dolarów. Natomiast całkowity zastrzyk finansowy, obejmujący wydatki niezwiązane bezpośrednio z koncertami, może sięgać 400 milionów dolarów. Warto dodać, że cykl portorykańskich występów artysty odbywał się w okresie, gdy ceny noclegów na wyspie - w związku z porą deszczową w tej części Atlantyku - spadają o połowę.

Bad Bunny wystąpi w Polsce. Wkrótce rusza sprzedaż biletów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bad Bunny wystąpi w Polsce. Wkrótce rusza sprzedaż biletów

"Jesteśmy zaszczyceni"

O tym, że Bad Bunny wystąpi na stadionie w Santa Clara, poinformowano za pośrednictwem krótkiego wideo, jakie pojawiło się między innymi na profilu artysty.

Chwilę później pojawiło się oświadczenie ligi NFL, firm Apple Music oraz Roc Notion - odpowiedzialnych za widowisko w przerwie meczu. Jay-Z, czyli Sean Carter, założyciel Roc Nation, cytowany w oświadczeniu, powiedział: "To, co Benito zrobił i nadal robi dla Portoryko, jest inspirujące. Jesteśmy zaszczyceni tym, że pojawi się na największej scenie muzycznej świata". 

Bad Bunny tym samym dołączy do plejady gwiazd, które zapisały się w historii swoimi występami podczas finałowych rozgrywek NFL. A byli to między innymi: Kendrick Lamar, Beyonce, Michael Jackson, Diana Ross, The Weeknd, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Prince, The Who czy Madonna. 

W informacji prasowej nie zdradzono żadnych innych szczegółów widowiska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Politico: jego poparcie dla Kamali Harris ważniejsze niż Beyonce i Taylor Swift

Politico: jego poparcie dla Kamali Harris ważniejsze niż Beyonce i Taylor Swift

Wybory prezydenckie w USA 2024
"Billboard" wskazał największą gwiazdę pop XXI wieku. Burza w sieci

"Billboard" wskazał największą gwiazdę pop XXI wieku. Burza w sieci

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona//mro

Źródło: CNN News, The Hollywood Reporter, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Thais Llorca/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaPortorykoKaliforniaUSA
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Czytaj także:
Spadł śnieg na Kasprowym Wierchu
W Tatrach zapanowała zima
METEO
Trump i Netanjahu
Netanjahu przyjechał do Białego Domu. Na rozmowę o planie Trumpa
Zderzenie z karetką na Lazurowej (zdjęcie ilustracyjne)
Agresywny 22-latek wybił szybę w karetce. Ratownicy przyjechali do jego dziadka
Poznań
Mężczyzna został zatrzymany
Oddał strzały z długiej broni w kierunku 41-latka
Kujawsko-Pomorskie
Władimir Putin
Putin zdecydował w sprawie konwencji o zapobieganiu torturom
Doja Cat
Doja Cat wystąpi w Polsce
Kultura i styl
Dron nad lotniskiem w Aalborgu w Danii
Dania: nie wiemy, kto latał dronami. "Nowa rzeczywistość"
imageTitle
Murphy nowym mistrzem. Na ten dzień czekał przeszło dwa lata
EUROSPORT
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"
BIZNES
Chciał ominąć korek, skończył z mandatem
Na oczach policjanta wykonał niebezpieczny manewr. Chciał ominąć korek
WARSZAWA
Gerlach,jesień
Wypadek w Tatrach. Zginął Polak
METEO
pap_20240802_3ZQ
Znane osoby w reklamach alkoholu. Zdecydowany apel ze strony lekarzy
Piotr Wójcik
W Chorwacji trwa susza
"Degradacja środowiska postępuje, zagrażając bezpieczeństwu Europy"
METEO
samolot play - Pavel1964 shutterstock_2414861785
Linia lotnicza zawiesza działalność
BIZNES
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
WARSZAWA
Mołdawia wybory
Wynik wyborów w Mołdawii "sygnałem" dla Kremla
Zbigniew Ziobro
Ziobro odwrócił się plecami do komisji. Przyznał, że "był inicjatorem"
Polska
Jaka będzie jesień w Polsce
Chłód i odrodzenie byłego huraganu. Jaki będzie początek października
METEO
Viktor Orban
Orban: Ukraina nie jest krajem niepodległym
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik
Skazany za śmiertelne potrącenie pieszego trafił do więzienia
Ukrywał się przed karą więzienia. Wpadł w miejscu pracy
Opole
shutterstock_2336739449
Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu
BIZNES
Hiszpania
"Całą noc chodziłam i sprawdzałam". Potężne opady wróciły do Walencji
METEO
imageTitle
Niebywała seria Alcaraza. Już ma osobisty rekord
EUROSPORT
Chiny "anulowały" import wołowiny z USA? Nie stamtąd
"WSJ": Chiny chcą przekonać Trumpa, by sprzeciwił się niepodległości Tajwanu
Paulina Borowska
e-papieros
Co z zakazem sprzedaży "jednorazówek"? "To inicjacja nałogu nikotynowego"
Zdrowie
Nie żyje 34-letni żołnierz WOT
Nie żyje 34-letni żołnierz i sportowiec. "Zapisał się na stałe w historii oraz pamięci"
Rzeszów
Rumunia, Tulcza
Fragmenty drona na wschodzie Rumunii
ziobro pap 2
Czy Ziobro rozmawiał z Kaczyńskim? "Teoretycznie..."
RELACJA
Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica