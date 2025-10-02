Supergwiazdor boi się grać w USA. Na jedyny koncert zostaną wysłani agenci

Bad Bunny gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Benito Antonio Martínez Ocasio, czyli Bad Bunny, nazywany jest królem latynoskiego trapu. Pochodzi z Portoryko.

Występ na Super Bowl będzie jedynym koncertem rapera w USA - jest to między innymi podyktowane obawami o naloty agentów służb celno-imigracyjnych na jego fanów.

Znajdziemy was, zatrzymamy, umieścimy w areszcie i deportujemy - powiedział członek administracji Donalda Trumpa do osób nielegalnie przebywających w USA, komentując zaplanowany koncert Bad Bunny'ego.

Bad Bunny będzie gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show - koncertu w trakcie przerwy w Super Bowl - finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi NFL. Informacja została opublikowana w formie wideo w portalach społecznościowych w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mecz odbędzie się 8 lutego 2026 roku na stadionie w Santa Clara w Kalifornii.

Wcześniej Bad Bunny przyznawał, że boi się grać koncerty w Stanach Zjednoczonych i tego kraju nie obejmie jego nadchodząca trasa koncertowa. Lutowy koncert będzie jednak wyjątkiem i jedynym jego występem w USA. "Myślałem o tym ostatnio i po omówieniu tego z moim zespołem, myślę, że wystąpię tylko raz w Stanach Zjednoczonych" - przekazał, ogłaszając swój show na Super Bowl.

Bad Bunny w USA

Powodem nieorganizowania koncertów przez portorykańskiego gwiazdora w USA były obawy związane z potencjalnymi nalotami agentów służb migracyjnych podczas tych wydarzeń, których celem mogliby być jego fani. Chodzi o agentów ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), czyli amerykańskiej agencji i przeciwdziałającej przestępczości transgranicznej oraz nielegalnemu przebywaniu na terenie USA.

Raper przyznawał wcześniej, że był świadkiem nalotu ICE w Portoryko, z którego pochodzi. Opublikował też na Instagramie film, na którym widać kilku agentów ICE w nieoznakowanych pojazdach zatrzymujących ludzi na ulicach Avenida Pontezuela w Portoryko.

"Deportujemy was"

W środę obawy Bad Bunny'ego potwierdził doradca prezydenta Donalda Trumpa w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego, a wcześniej szef jego kampanii prezydenckiej, Corey Lewandowski. Jak zapewnił podczas występu w programie "The Benny Show", agenci ICE będą obecni na Super Bowl Halftime Show.

- Nie ma miejsca, które mogłoby zapewnić bezpieczne schronienie osobom przebywającym w tym kraju nielegalnie. Ani na Super Bowl, ani nigdzie indziej. Znajdziemy was, zatrzymamy, umieścimy w areszcie i deportujemy - mówił. Zaznaczył, że jest to "bardzo realna sytuacja za tej administracji", w przeciwieństwie do tego, "co było kiedyś".

Skomentował też sam wybór portorykańskiego artysty na Super Bowl. - To haniebne, że zdecydowali się wybrać kogoś, kto najwyraźniej bardzo nienawidzi Ameryki, aby reprezentował ich w przerwie meczu - stwierdził.

Bad Bunny - kim jest

W ostatnich latach "król latynoskiego trapu" - jak określany jest Bad Bunny - stał się jedną z najpopularniejszych portorykańskich gwiazd na świecie. Trzykrotny zdobywca nagród Grammy w styczniu wydał szósty solowy krążek studyjny pt. "Debí Tirar Más Fotos". Po premierze płyty Benito Antonio Martínez Ocasio - jak właściwie nazywa się gwiazdor - ogłosił swoją dwumiesięczną rezydencję artystyczną w San Juan (stolicy Portotyko). W ramach tej rezydencji Bad Bunny zagrał trzydzieści koncertów, z czego dziewięć było zarezerwowanych tylko dla rezydentów portorykańskich.

Z końcem tego roku i w pierwszej połowie przyszłego wystąpi między innymi w Kostaryce, Meksyku, Kolumbii, Peru, Brazylii, Australii, Japonii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Szwecji, Polsce i Belgii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD