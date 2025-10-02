Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Supergwiazdor boi się grać w USA. Na jedyny koncert zostaną wysłani agenci

|
Bad Bunny
Bad Bunny gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show
Źródło: CNN
Funkcjonariusze imigracyjni będą obecni na występie rapera Bad Bunny'ego podczas Super Bowl - zapewnił członek administracji Donalda Trumpa. Koncert odbędzie się w lutym 2026 roku i będzie jedynym tego artysty w USA właśnie z powodu obaw o zainteresowanie służb jego fanami.
Kluczowe fakty:
  • Benito Antonio Martínez Ocasio, czyli Bad Bunny, nazywany jest królem latynoskiego trapu. Pochodzi z Portoryko.
  • Występ na Super Bowl będzie jedynym koncertem rapera w USA - jest to między innymi podyktowane obawami o naloty agentów służb celno-imigracyjnych na jego fanów.
  • Znajdziemy was, zatrzymamy, umieścimy w areszcie i deportujemy - powiedział członek administracji Donalda Trumpa do osób nielegalnie przebywających w USA, komentując zaplanowany koncert Bad Bunny'ego.

Bad Bunny będzie gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show - koncertu w trakcie przerwy w Super Bowl - finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi NFL. Informacja została opublikowana w formie wideo w portalach społecznościowych w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mecz odbędzie się 8 lutego 2026 roku na stadionie w Santa Clara w Kalifornii.

Wcześniej Bad Bunny przyznawał, że boi się grać koncerty w Stanach Zjednoczonych i tego kraju nie obejmie jego nadchodząca trasa koncertowa. Lutowy koncert będzie jednak wyjątkiem i jedynym jego występem w USA. "Myślałem o tym ostatnio i po omówieniu tego z moim zespołem, myślę, że wystąpię tylko raz w Stanach Zjednoczonych" - przekazał, ogłaszając swój show na Super Bowl.

Bad Bunny w USA

Powodem nieorganizowania koncertów przez portorykańskiego gwiazdora w USA były obawy związane z potencjalnymi nalotami agentów służb migracyjnych podczas tych wydarzeń, których celem mogliby być jego fani. Chodzi o agentów ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), czyli amerykańskiej agencji i przeciwdziałającej przestępczości transgranicznej oraz nielegalnemu przebywaniu na terenie USA.

Raper przyznawał wcześniej, że był świadkiem nalotu ICE w Portoryko, z którego pochodzi. Opublikował też na Instagramie film, na którym widać kilku agentów ICE w nieoznakowanych pojazdach zatrzymujących ludzi na ulicach Avenida Pontezuela w Portoryko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bad Bunny wystąpi w Polsce. Wkrótce rusza sprzedaż biletów

Bad Bunny wystąpi w Polsce. Wkrótce rusza sprzedaż biletów

"Billboard" wskazał największą gwiazdę pop XXI wieku. Burza w sieci

"Billboard" wskazał największą gwiazdę pop XXI wieku. Burza w sieci

"Deportujemy was"

W środę obawy Bad Bunny'ego potwierdził doradca prezydenta Donalda Trumpa w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego, a wcześniej szef jego kampanii prezydenckiej, Corey Lewandowski. Jak zapewnił podczas występu w programie "The Benny Show", agenci ICE będą obecni na Super Bowl Halftime Show.

- Nie ma miejsca, które mogłoby zapewnić bezpieczne schronienie osobom przebywającym w tym kraju nielegalnie. Ani na Super Bowl, ani nigdzie indziej. Znajdziemy was, zatrzymamy, umieścimy w areszcie i deportujemy - mówił. Zaznaczył, że jest to "bardzo realna sytuacja za tej administracji", w przeciwieństwie do tego, "co było kiedyś".

Skomentował też sam wybór portorykańskiego artysty na Super Bowl. - To haniebne, że zdecydowali się wybrać kogoś, kto najwyraźniej bardzo nienawidzi Ameryki, aby reprezentował ich w przerwie meczu - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Zadecydowano, co dalej

Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Zadecydowano, co dalej

BIZNES
Kilka godzin uprzedzenia, potem deportacja do państw trzecich. Tak ma działać ICE  

Kilka godzin uprzedzenia, potem deportacja do państw trzecich. Tak ma działać ICE  

Świat

Bad Bunny - kim jest

W ostatnich latach "król latynoskiego trapu" - jak określany jest Bad Bunny - stał się jedną z najpopularniejszych portorykańskich gwiazd na świecie. Trzykrotny zdobywca nagród Grammy w styczniu wydał szósty solowy krążek studyjny pt. "Debí Tirar Más Fotos". Po premierze płyty Benito Antonio Martínez Ocasio - jak właściwie nazywa się gwiazdor - ogłosił swoją dwumiesięczną rezydencję artystyczną w San Juan (stolicy Portotyko). W ramach tej rezydencji Bad Bunny zagrał trzydzieści koncertów, z czego dziewięć było zarezerwowanych tylko dla rezydentów portorykańskich.

Z końcem tego roku i w pierwszej połowie przyszłego wystąpi między innymi w Kostaryce, Meksyku, Kolumbii, Peru, Brazylii, Australii, Japonii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Szwecji, Polsce i Belgii. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska // mm

Źródło: NME, CNN News, The Hollywood Reporter

Źródło zdjęcia głównego: Dylan Travis/Abaca/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaUSAAdministracja Donalda Trumpaimigranci
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Czytaj także:
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe. "Udawał, że nie ma go w domu"
WARSZAWA
Cha 1107-7626 - wizualizacja
Ta planeta to prawdziwy żarłok. "Zjada" miliardy ton materii w sekundę
METEO
Co wydarzyło się w hotelu?
Przyjechał do partnerki oddać jej rzeczy. Spotkali się w hotelu, nie żyją
Poznań
Wypadek na A1 pod Toruniem
Wypadek na A1. Ciężarówka wjechała w pojazd służby drogowej
Kujawsko-Pomorskie
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zmarł po policyjnej interwencji. "Stosowano jedynie siłę fizyczną i kajdanki"
Kujawsko-Pomorskie
Dariusza - zdaniem prokuratury - obciąża wynik badania wariografem
Media o planie testowania urzędników wykrywaczem kłamstw. "Zapewnienie lojalności"
Świat
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Atak przed synagogą. Są zabici, na miejscu saperzy
Świat
Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
Co robiła policja po tragedii na A1? Sąd zdecydował w sprawie zażalenia
Łódź
Donald Trump i Nagroda Nobla. Internauci mylą satyrę z faktami
FAŁSZDonald Trump i Nagroda Nobla. Internauci mylą satyrę z faktami
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Do siedmiu razy sztuka? Polacy przed szansą na historyczne zwycięstwo
EUROSPORT
Siostry z Kalifornii odnalezione po 36 latach
36 lat temu odnaleziono je na podłodze w toalecie. Zagadka sióstr rozwiązana
Świat
Donald Tusk i Victor Orban
"Viktor!". Tusk zawołał Orbana, ten podszedł. I zaczął mówić
Świat
36-latek miał 3,24 promila alkoholu w organizmie
Był pijany i zabłądził. O drogę do domu zapytał policjantów
Rzeszów
Giorgia Meloni
Meloni: to przyniesie wiele kłopotów
Świat
seniorzy shutterstock_2554710537
O co chodzi z dziadurzeniem? "Jestem babcią tylko dla mojego wnuka!"
Marta Irzyk
droga ekspresowa S61
"Informacja, na którą wiele osób czekało"
BIZNES
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
METEO
Młody leniwiec z Dortmundu zamieszkał w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
Silvia zamieszkała w zoo. Spotkała się już z Diego
Katowice
Sędzia Maciej Nawacki na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu - Bezpieczna Polska (22.07.2024 r.)
Kara za wniosek do sądu. "Absolutnie niedopuszczalne"
imageTitle
Dziwaczny problem piłkarza. Spóźnił się na drugą połowę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Chorzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką zginęli na torach. Nowe informacje
Rzeszów
Mgła, wrzesień, zamglenie
Groźna pogoda. IMGW ostrzega te części kraju
METEO
Pożar garażu i ulatniający się gaz. Sprawca odpowie przed sądem
Pożar garażu i ulatniający się gaz. Mogło dojść do wybuchu
Trójmiasto
imageTitle
Losowanie bez Irańczyków. Jest protest
EUROSPORT
shutterstock_2630966071
Ten rodzaj zatrudnienia traci na popularności. "Rynek pracy ewoluuje"
BIZNES
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
METEO
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Sewerynówce (woj. lubelskie)
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu
Lublin
Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie
Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów
Poznań
Karol Nawrocki
Nawrocki pytany o związki partnerskie. "O tym mogę rozmawiać"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica