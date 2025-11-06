Trojaczki przyszły na świat w szpitalu w Bydgoszczy

Dzieci przyszły na świat 3 listopada w Szpitalu Klinicznym im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy. Pierwszy na świat przyszedł Sentino (2000 g), a chwilę po nim jego siostry –Sofija (1690 g) i Suzan (1530 g).
Mama trojaczków jak i dzieci czują się dobrze. Pani Nikola będzie mogła niedługo opuścić szpital, natomiast maluchy pozostaną jeszcze pod opieką lekarzy.
– Dzieci są w stanie stabilnym, na nieinwazyjnym wsparciu oddechowym. Kilka najbliższych tygodni spędzą w inkubatorach – mówi dr n. med. Anna Hagner, koordynatorka oddziału i specjalistka w dziedzinie pediatrii i neonatologii cytowana przez oficjalną stronę internetową szpitala.
Szczęścia nie kryje również mam trojaczków, choć jak przyznaje, na początku, gdy dowiedziała się ciąży mnogiej, to radość mieszała się z obawami.
- Dzisiaj, wspólnie z partnerem jesteśmy potrójnie dumni i szczęśliwi – przyznaje pani Nikola.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Szpital Kliniczny im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej