Objawy zatrucia po pokazie w szkole

W środę w szkole podstawowej nr 2 w Toruniu część dzieci źle się poczuła. Zgłoszenie do służb trafiło w tej sprawie przed godziną 13.
Objawy "podobne do zatrucia pokarmowego"
- Z przekazanych funkcjonariuszom informacji wynika, że firma zewnętrzna zorganizowała w szkole pokaz dla dzieci, podczas którego spożywały galaretki. Sześcioro dzieci w wieku 8 i 9 lat po pokazie źle się poczuło, zdradzając objawy podobne do zatrucia pokarmowego. Maluchy zostały przewiezione do szpitala - przekazała TVN24 asp. Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskiej policji.
Asp. Bocian poinformowała, że w związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. próbki pokarmu, który podano dzieciom.
- O sprawie zostały też powiadomione sanepid oraz prokuratura - przekazała rzeczniczka.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dzieci zostały już wypisane do domów. Choć objawy wyglądały niepokojąco, uczniom nic poważnego się nie stało.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Google StreetView