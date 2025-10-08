Objawy zatrucia po pokazie w szkole

Do zdarzenia doszło w Toruniu Źródło: Google Earth

W środę w szkole podstawowej nr 2 w Toruniu część dzieci źle się poczuła. Zgłoszenie do służb trafiło w tej sprawie przed godziną 13.

Szkoła podstawowa nr 2 w Toruniu Źródło: Google StreetView

Objawy "podobne do zatrucia pokarmowego"

- Z przekazanych funkcjonariuszom informacji wynika, że firma zewnętrzna zorganizowała w szkole pokaz dla dzieci, podczas którego spożywały galaretki. Sześcioro dzieci w wieku 8 i 9 lat po pokazie źle się poczuło, zdradzając objawy podobne do zatrucia pokarmowego. Maluchy zostały przewiezione do szpitala - przekazała TVN24 asp. Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskiej policji.

Asp. Bocian poinformowała, że w związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. próbki pokarmu, który podano dzieciom.

- O sprawie zostały też powiadomione sanepid oraz prokuratura - przekazała rzeczniczka.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dzieci zostały już wypisane do domów. Choć objawy wyglądały niepokojąco, uczniom nic poważnego się nie stało.

