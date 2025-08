Kajakarze też dmuchali. Kontrola policji na Wdzie

Służby przypominają zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu TVN24

Kontrole były prowadzone między innymi w miniony weekend przez funkcjonariuszy z komendy w Świeciu, Posterunku Policji w Osiu oraz Wdeckiego WOPR-u.

Podczas kontroli policjanci informowali turystów o przepisach obowiązujących nad wodą oraz o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Jak podaje policja, wszystkie skontrolowane osoby były trzeźwe.

Kontrole kajakarzy na Wdzie Źródło: KPP Świecie

Policja przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych prowadzenie obiektu pływającego (a do takich zaliczają się również kajaki) w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka odurzającego jest wykroczeniem. "Otrzymanie mandatu i zakończenie spływu w miejscu kontroli, to konsekwencje, z jakimi muszą się liczyć wszystkie osoby, które nie będą stosować się do przepisów" – czytamy w komunikacie świeckiej policji.

