Kraków

Burmistrz zapowiada odmowy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Łukasz Filipowicz
Co oznacza podpisanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeńskich?
Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, zabrał głos w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Zapowiedział, że zakopiański urząd będzie wydawał odmowy.

- Jeżeli chodzi o małżeństwa jednopłciowe, to stoimy na stanowisku, że jest to niezgodne z Konstytucją i niezgodne z obowiązującymi przepisami. Bez większych zmian nie mamy prawa jako gmina interpretować przepisów w ten sposób, żebyśmy mogli te transkrypcje przeprowadzać, tak że będziemy tutaj musieli wydawać odmowy - powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz.

Jak zaznaczył, urząd w Zakopanem będzie wykonywał przepisy w zakresie dokumentów zgodnych z polskim systemem prawnym, jednak w przypadku małżeństw jednopłciowych ich transkrypcja - w ocenie zakopiańskiego samorządu - pozostaje sprzeczna z Konstytucją i obowiązującymi przepisami.

- To rozporządzenie (ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra cyfryzacji - red.) pewnie umożliwi transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa, natomiast to nie jest jednoznaczne z tym, że legalizuje małżeństwa jednopłciowe w naszym kraju - dodał burmistrz Zakopanego.

Według niego spór dotyczący interpretacji nowych regulacji może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. - Podejrzewam, że czeka nas bardzo duża dyskusja i pewnie oprze się to o Trybunał Konstytucyjny - ocenił.

Podhale przywiązane do religii i tradycji

Filipowicz podkreślił jednocześnie, że Podhale pozostaje regionem silnie przywiązanym do tradycji i religii. - Wiadomo, że Zakopane i Podhale to miejsce bardzo przywiązane do tradycji i wiary i te przekonania nasze lokalne są wszystkim znane - zaznaczył.

Jednocześnie ocenił, że nowe regulacje nie powinny prowadzić do napięć społecznych. - Nie ma powodu, żeby ta decyzja miała wywoływać jakieś napięcia społeczne u nas, bo ludzie są przywiązani do tradycji i wiary, ale też każdy zajmuje się swoją codzienną pracą i nikogo nie ocenia - dodał.

"Najlepszy z możliwych finałów". Gawkowski pokazał dokument

Kotula o transkrypcji aktów małżeństw. "Apelowaliśmy do premiera o zmianę"

Burmistrz zaznaczył, że Zakopane pozostaje miastem otwartym dla wszystkich mieszkańców i turystów, niezależnie od orientacji seksualnej. - Zakopane jest miejscem bardzo tolerancyjnym i jesteśmy otwarci na wszystkich. Wszyscy powinni się tu czuć dobrze niezależnie od swojego wyglądu czy orientacji seksualnej - podkreślił.

***

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje różne formy aktu małżeństwa w zależności od tego, kto zawarł związek - kobietę i mężczyznę, kobietę i kobietę lub mężczyznę i mężczyznę. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Są razem pół wieku, ich małżeństwo uznane w Polsce

Najpierw Warszawa, teraz Wrocław. "Długo oczekiwana zmiana stała się faktem"

