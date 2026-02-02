Logo strona główna
Upadek z 400 metrów w Tatrach i "ogromne szczęście" turysty

Dwóch turystów spadło Lodowym Żlebem
Wypadek turystów w Tatrach, jeden spadał 400 metrów. TOPR: miał ogromne szczęście
Źródło: B. Stoch-Michna, K. Gołąb A. Górka / TOPR
Dwie osoby uratowali ratownicy TOPR w trakcie nocnej akcji w rejonie Doliny Tomanowej w Tatrach. Turyści, którzy byli nieprzygotowani do takiej wędrówki, spadli w przepaść. Jeden z nich zatrzymał się po około 100 metrach, drugi - po niespełna 400. Ten drugi "może mówić o ogromnym szczęściu" - piszą ratownicy.

Akcja ratunkowa rozpoczęła się w niedzielę wieczorem. Po godzinie 18 do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dodzwonił się mężczyzna, który przekazał, że podczas zejścia szlakiem z Chudej Przełączki do Doliny Tomanowej razem z kolegą spadł Lodowym Żlebem w stronę Zadniego Kamiennego.

Dzwoniący mężczyzna zatrzymał się po około 100 metrach, jednak stracił on kontakt z towarzyszem.

"Nie byli przygotowani"

Na miejsce wypadku dotarło łącznie 20 ratowników. Pierwszy z turystów został odnaleziony i w dobrym stanie wyprowadzony na szlak. Przy pomocy drona wyposażonego w termowizję zlokalizowano drugiego poszkodowanego, znajdującego się w stromym terenie, około 400 metrów poniżej szlaku.

Dwóch turystów spadło Lodowym Żlebem
Dwóch turystów spadło Lodowym Żlebem
Źródło: TOPR

Do drugiego turysty ratownicy dotarli przed godz. 22. Po udzieleniu pierwszej pomocy – mężczyzna doznał urazu głowy oraz kończyny górnej – został ewakuowany w noszach typu SKED przy użyciu technik linowych do Doliny Kościeliskiej.

Turysta został odnaleziony dzięki termowizji
Turysta został odnaleziony dzięki termowizji
Źródło: TOPR

"Poszkodowani turyści nie byli przygotowani do takiej wyprawy. Nie posiadali zimowego ekwipunku ani doświadczenia, a do nawigacji oraz planowania trasy używali aplikacji Google Maps. Turysta, który spadł blisko 400 metrów, może mówić o ogromnym szczęściu!" - relacjonowali ratownicy TOPR.

Akcja zakończyła się przed godz. 3 nad ranem.

Dwóch turystów spadło Lodowym Żlebem
Dwóch turystów spadło Lodowym Żlebem
Źródło: TOPR

Ratownicy przypominają, że w obecnych warunkach zimowych w Tatrach – po odwilżach i przymrozkach śniegi są bardzo twarde – do bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim niezbędny jest pełny zimowy ekwipunek. Jak zaznaczają, konieczne są raki, czekan, kask oraz podstawowa znajomość lawinowego ABC.

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TOPR

