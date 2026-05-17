Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w niedzielę rano w miejscowości Smyków w województwie małopolskim. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 7.30. Jak przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kierujący Fiatem Punto uderzył w przód zaparkowanego pojazdu ciężarowego. W aucie osobowym podróżowały trzy osoby. Samochód ciężarowy stał pusty.
Aby wydostać poszkodowanych z wraku, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Mimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych trzem mężczyznom w wieku od około 40 do 60 lat.
Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 strażaków. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Na czas działań służb droga gminna została całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą trwać jeszcze przez kilka godzin. Obecne na miejscu służby prowadzą kierowców na objazdy.