Kraków

Czerwona kartka dla edukacji zdrowotnej. Największe miasta nie świecą przykładem

Szkoła (zdj. ilustracyjne)
Edukacja zdrowotna atakowana przez Kościół i PiS. Są szkoły, gdzie wszyscy rodzice wypisują dzieci
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Większość uczniów nie zamierza chodzić na edukację zdrowotną - wynika ze wstępnych danych zebranych przez PAP w największych miastach. Nowego przedmiotu najbardziej boją się górale. Na Podhalu są szkoły, w których zajęcia będą organizowane dla jednego ucznia. Najmniej rezygnacji z udziału w lekcjach jest na Opolszczyźnie.

10 października będzie wiadomo, ilu uczniów wypisało się z edukacji zdrowotnej - zapowiedziała pod koniec września ministra edukacji Barbara Nowacka, dopytywana o możliwą frekwencję na lekcjach z nowego przedmiotu. W tym roku szkolnym jest on nieobowiązkowy, o ile do 25 września rodzice wypisali z niego swoje dziecko. Wstępne dane z największych miast pokazują, że właśnie taka decyzja była popularniejsza niż pozostanie na zajęciach.

Czytaj też: Sześć powodów, przez które edukacja zdrowotna nie mogła się udać >>>

W Warszawie tylko kilka procent uczniów weźmie udział w zajęciach

W warszawskich szkołach ponadpodstawowych ponad 86 proc. uczniów zostało wypisanych z edukacji zdrowotnej. W szkołach podstawowych jest to 57 proc. uczniów - tak wynika z danych przekazanych przez stołeczny ratusz. - Pojedyncze przypadki konkretnych szkół pokazują, że w dużej mierze zainteresowanie przedmiotem i frekwencja będą zależały od dyrekcji szkoły, od nauczycieli - skomentowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. W Kielcach z edukacji zdrowotnej zrezygnowało ok. 77 proc. uczniów - wynika z danych urzędu miasta. W szkołach ponadpodstawowych 89,6 proc. uczniów, zaś 64 proc. w podstawowych. Dane z poszczególnych szkół pokazują, jak duże są różnice w podejściu uczniów. W Zespole Szkół Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 wszyscy uczniowie zrezygnowali z zajęć. Z kolei najmniej - 58 proc. w Zespole Szkół nr 3. Wysoki wskaźnik rezygnacji odnotowano także w Olsztynie - 72 proc. - wynika z miejskich danych. Obok szkół, gdzie całe klasy nie wyraziły chęci nauki, są także placówki, gdzie rezygnacji nie ma wcale.

Trela: mówiliśmy, że edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa
Źródło: TVN24

Klasy, w których w uczniowie rezygnowali w całości, są m.in. w Szkole Podstawowej nr 18, Zespole Szkół Ekonomicznych czy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Natomiast takie, w których nie było rezygnacji, są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i w Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku.

Rodzice nie chcieli wydłużać pobytu dziecka w szkole

W Krakowie na lekcje edukacji zdrowotnej nie pójdzie dwie trzecie uczniów – wynika z danych urzędu miasta. Według dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych krakowskiego magistratu Magdaleny Mazur rodzice przy decyzji o zapisie lub rezygnacji dziecka z przedmiotu kierowali się tym, co mówią media i politycy, a niekoniecznie zapoznali się z podstawą programową. Ponadto przedmiot jest dobrowolny, więc rodzice uczniów starszych klas, np. VII czy VIII, gdzie w podstawie programowej jest 38 godzin, nie chcieli wydłużać pobytu dziecka w szkole. – Na pewno swoje zrobił zły PR, np. że przedmiotu nauczać będą osoby bez kwalifikacji – dodała dyrektor. W Gorzowie Wielkopolskim z edukacji zdrowotnej zrezygnowało 61 proc. uczniów mających taką możliwość. W drugiej z lubuskich stolic - Zielonej Górze - ten odsetek wynosi ok. 66 proc. Tak samo w Łodzi z przedmiotu zrezygnowało 61 proc. uczniów - częściej w liceach, technikach i szkołach branżowych, gdzie poziom ten sięga 80 proc.

Czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa? Schetyna komentuje
Źródło: TVN24

W kilku szkołach na Podkarpaciu zrezygnowali wszyscy

Z kolei w Rzeszowie na nowy przedmiot zapisało się niecałe 19 proc. uczniów. Zerowe zainteresowanie było m.in. w trzech szkołach średnich. - Z zajęć zrezygnowało 81,38 proc. uczniów podstawowych i ponadpodstawowych – przekazała rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. Z edukacji zdrowotnej zrezygnowali tam wszyscy rodzice uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i m.in. Zespołu Szkół Nr 2. Dyrektor placówki Marcin Purgacz wyjaśnił, że głównym powodem ich decyzji było "mocne obciążenie" uczniów innymi przedmiotami. - Religia też nie jest obowiązkowa i również z niej uczniowie rezygnują - dodał. Przyznał, że na decyzje rodziców i uczniów miała wpływ również "atmosfera, jaka towarzyszy dyskusji na temat edukacji zdrowotnej". Najwięcej chętnych na naukę nowego przedmiotu jest w Szkole Podstawowej nr 9. Tam frekwencja wyniosła 69,78 proc. Podobny trend widoczny jest na poziomie wstępnych danych w ujęciu wojewódzkim.

Czy Polacy chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Sondaż

Czy Polacy chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Sondaż

Polska
"Jeżeli już podejmujecie tę decyzję...". Apel ministry

"Jeżeli już podejmujecie tę decyzję...". Apel ministry

Polska

Na WDŻ było więcej chętnych

Z niepełnych danych zebranych dotąd przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku z ponad 92 proc. podlaskich szkół wynika, że w trzech czwartych z nich (74,15 proc.) są uczestnicy zajęć edukacji zdrowotnej. Kuratorium podało też, że uczniowie uczestniczący w tych zajęciach stanowią ok. 21,5 proc. wszystkich uczniów (78,5 proc. zrezygnowało). W województwie lubelskim z przedmiotu wypisano około 73 proc. uczniów. W szkołach podstawowych 68 proc. uprawnionych, w liceach ogólnokształcących 86 proc., w technikach 85 proc., a w branżowych szkołach I stopnia 76 proc. - wynika z danych Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk zwróciła uwagę, że udział w zajęciach zadeklarowało 30 proc. uczniów, podczas gdy w przypadku wychowania do życia w rodzinie w poprzednich latach ten odsetek wynosił około 40 proc.

Pytamy posłów i posłanki, czy ich dzieci chodzą na edukację zdrowotną. "To zakładnicy"

Pytamy posłów i posłanki, czy ich dzieci chodzą na edukację zdrowotną. "To zakładnicy"

Justyna Suchecka
Górale boją się edukacji zdrowotnej. W większości liceów nie będzie jej wcale

Górale boją się edukacji zdrowotnej. W większości liceów nie będzie jej wcale

Najmniej rezygnacji na Opolszczyźnie

W województwie. śląskim, jak poinformowała wicekurator oświaty w Katowicach Elżbieta Modrzewska, na dzień 6 października 68 proc. rodziców podjęło decyzję o wypisaniu swoich dzieci z przedmiotu. Na tym tle dobrze wypada Opolskie. Tamtejsza kurator oświaty Joanna Raźniewska poinformowała, że według wstępnych szacunków z zajęć edukacji zdrowotnej wypisano około 40 procent uczniów (chociaż w niektórych placówkach odsetek rezygnujących dochodzi do 60 proc.). Przyznała, że największy odsetek zaobserwowano w szkołach ponadpodstawowych - najczęściej w liceach i technikach. Zdaniem nauczycieli, jednym z powodów składania rezygnacji jest chęć uzyskania przez uczniów większej ilości czasu wolnego poza szkołą - zwłaszcza w sytuacji, gdy lekcja edukacji zdrowotnej przypada na pierwszą lub ostatnią godzinę lekcyjną.

Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane

Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane

WARSZAWA
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"

"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"

WARSZAWA

Zajęcia dla jednego ucznia? Tak jest na Podhalu

Z kolei w podhalańskich szkołach zainteresowanie nowym przedmiotem jest minimalne – wynika z danych zebranych w gminach regionu. W niektórych szkołach podstawowych zajęcia będą się odbywać tylko dla jednego ucznia, a w większości szkół średnich w ogóle ich nie będzie. Nowy przedmiot podzielony jest na 10 działów, które obejmują m.in. wartości i postawy, zdrowie fizyczne i psychiczne, uzależnienia, zdrowie seksualne, zasady świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Uczniowie szkół podstawowych w klasach IV-VIII będą mieli jedną godzinę tygodniowo w każdej z tych klas (przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Autorka/Autor: aa/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Edukacja zdrowotna i zmiany w nauczaniu religii oraz etyki. Plany lekcji na rok 2025/2026
