Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

"Marsz w kierunku władzy" po referendum w Krakowie

|
Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Koniec referendum w Krakowie. Pierwsze sondażowe wyniki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
- To symboliczne przejmowanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość - tak sondażowy wynik referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa oceniła prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zdaniem ekspertki decyzja Krakowian nie jest lokalnym incydentem, a początkiem ogólnopolskiej fali.

Jak wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News, w niedzielnym referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) wzięło udział 33,4 procent mieszkańców. Zdecydowana większość opowiedziała się za usunięciem Miszalskiego ze stanowiska. Jeśli oficjalny wynik będzie zbliżony do tego sondażowego, prezydent Krakowa zostanie odwołany, podobnie jak rada miasta.

Przed północą pojawił się sondaż late poll, w którym frekwencja nieco spadła - do 31,8 proc. - choć gdyby taka utrzymała się w oficjalnych wynikach, wciąż będzie wystarczająca do odwołania zarówno prezydenta, jak i rady miasta.

Koniec referendum w Krakowie. Są wyniki late poll
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec referendum w Krakowie. Są wyniki late poll

"Symboliczne przejmowanie władzy przez PiS"

Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oceniła w rozmowie z tvn24.pl, że taki wynik jest do pewnego stopnia zaskoczeniem.

- Mobilizacja okazała się bardzo duża. Ale patrząc na to, jak ta kampania proreferendalna była aktywnie prowadzona, można powiedzieć, że ten wynik jest też wypracowany - powiedziała ekspertka.

Pytana o to, czy Koalicja Obywatelska w Krakowie ma szansę podnieść się po klęsce referendalnej, zwróciła uwagę, że ważniejsze jest pytanie o to, "czy ma na to pomysł". - Można przewidywać, że wynik będzie "na żyletki", ale jednak odpowiedzialni politycy kalkulują też, co się stanie, jeżeli jednak zakończy się przegraną - podkreśliła ekspertka.

Kraków zdecydował o losie prezydenta. Pierwsze komentarze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kraków zdecydował o losie prezydenta. Pierwsze komentarze

- Podniesienie się będzie dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie bardzo trudne po pierwsze ze względu na mobilizację zwolenników referendum. A po drugie, nie mówimy o jakimś zwykłym, jednym z kilku większych miast w Polsce, tylko o mieście symbolicznym. Uważam, że to, co się teraz dzieje w Krakowie, wpisuje się w większą politykę, ogólnopolską. To symboliczne przejmowanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten wymiar jest bardzo istotny, bo tak duża zmiana na fotelu prezydenta Krakowa będzie rezonowała w skali całej Polski - skomentowała politolożka.

Komitet referendalny składał się z osób bezpartyjnych i był wspierany przez bezpartyjne stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Jego liderem jest Łukasz Gibała, radny miasta, z którym Miszalski o włos wygrał ostatnie wybory samorządowe w drugiej turze. Inicjatorów referendum wspierały też prawicowe ugrupowania, w tym PiS i Konfederacja.

Profesor Kasińska-Metryka wyjaśniła, że porażka władz Krakowa "to nie jest jednorazowy incydent", tylko "marsz w kierunku władzy" ze strony prawicy. - Podważanie kompetencji prezydentów największych miast to proces, który nie poprzestanie na Krakowie - dodała.

Ekspertka uważa, że w prezydenturze Aleksandra Miszalskiego "nie wydarzyło się nic spektakularnego", jednak niezadowolenie względem jego rządów przypominało "narastający efekt lawinowy". - Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest nie tylko niezadowolenie, ale ono jest ubrane w konkretne ramy działań marketingowych. To jest wysiłek organizacyjny, środki finansowe. To wszystko trudno przypisać wyłącznie inicjatywie ruchów oddolnych, ruchów mieszkańców. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo się nie angażowało, żeby nie brać ewentualnej przegranej na swoje barki - oceniła politolożka w rozmowie z tvn24.pl.

Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować

Bartłomiej Plewnia

Jaka przyszłość Miszalskiego?

Pytana o polityczną przyszłość Aleksandra Miszalskiego naukowczyni przypomniała, że jest on młodym politykiem, jednak z dość bogatym doświadczeniem.

- Nie wiem też, czy sam prezydent ma taki gotowy scenariusz na siebie. Widać było w ostatnich miesiącach u prezydenta brak politycznej pokory i pewien brak wyczucia. Popełniał błędy wizerunkowe. Miałam wrażenie, że bardzo swobodnie traktował branie na siebie konsekwencji, co w tak konserwatywnym środowisku i specyficznym mieście, jakim jest Kraków, musiało budzić niezadowolenie. Trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić ad hoc, gdzie mógłby znaleźć dla siebie adekwatne miejsce - powiedziała Agnieszka Kasińska-Metryka.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
Wywiad medyczny
Caleb Landry Jones
Na planie ciągle pytał, "kim ja jestem". "Żona mówiła: człowieku, nie uczysz się tekstu"
Tomasz-Marcin Wrona
Udostępnij:
Tagi:
KrakówReferendum
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Koniec referendum w Krakowie. Są wyniki late poll
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi kandydaci w wyborach na prezydenta Krakowa
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłasza sukces i zaapelował do premiera
Kraków
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Kraków zdecydował o losie prezydenta. Pierwsze komentarze
24 0725 latwogang-0006
Dojechał do Gdańska. Sukces akcji Łatwoganga
BIZNES
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
Kraków
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Zbiornik
W zbiorniku miało pojawić się pęknięcie. "Wciąż istnieje niebezpieczeństwo eksplozji"
METEO
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
Polska
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
METEO
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Ucieczka zakończyła się zderzeniem
Ścigali go SOP-owcy. Uciekał pod prąd, zderzył się z autobusem
WARSZAWA
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Karol Nawrocki
Fałszywy alarm i służby w domu rodziny prezydenta. Szef MSWiA o szczegółach zgłoszenia
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
Świat
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę
METEO
mapa
Pożar na nasypie kolejowym. Ewakuowano ponad 500 pasażerów pociągu
Opole
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
METEO
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
METEO
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
We wzruszającej historii słonia i strażnika zgadza się tylko jedna rzecz
FAŁSZSłoń "nigdy nie zapomniał" strażnika. W tej historii zgadza się jedna rzecz
Gabriela Sieczkowska
Błonnik to kluczowy składnik diety
Nie brzmi sexy, ma miliony odsłon i działa. Dietetyk: ten trend może mieć sens
Agata Daniluk
Start chińskiej misji
Polecieli na orbitę. Jedno z nich ma zostać tam na rok
METEO
30 min
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Najłatwiej zabić? Koszt jednego dzika to nawet 119 tysięcy złotych
TVN24+ Originals
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
WARSZAWA
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica