Pacjent uderzył lekarza w sanatorium. "Przyjeżdżają tu awanturnicy"

Informację o zdarzeniu przekazał na Kontakt24 Wojciech Czada, dyrektor medyczny w sanatorium MSWiA w Krynicy-Zdroju. Jak mówi, do zdarzenia doszło w poniedziałek w placówce sąsiadującej z tą, którą zarządza Czada.

- Lekarz został pobity przez pacjenta, bo zwrócił mu uwagę, że pije alkohol. Stało się to około 20 minut temu, przyjechała karetka i policja – mówił w poniedziałek Czada. I dodał: - Ja czuję się coraz bardziej bezradny, przyjeżdżają tu coraz częściej awanturnicy. Tego pacjenta zatrzymano - poinformował.

Kilka godzin później informację o zdarzeniu potwierdził Bartosz Izdebski z zespołu prasowego krakowskiej policji.

- Około godz. 14 policjanci zanotowali w jednym z ośrodków, konkretniej sanatorium w Krynicy-Zdrój, zdarzenie. Awanturujący się mężczyzna uderzył lekarza, który próbował go uspokoić. Mężczyzna był nietrzeźwy, awanturował się. Był to 58-latek z województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z atakiem na lekarza został zatrzymany przez policjantów. Gdy wytrzeźwieje, będą wykonywane z nim czynności. Lekarz został zabrany do szpitala – poinformował Izdebski.