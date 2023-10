W asyście policji trafiła do szpitala. Miała się rozebrać, kucać i kaszleć. Policja o wynikach wewnętrznej kontroli

"Nie dopatrzono się naruszenia procedur i dyscypliny służbowej" - to wynik kontroli przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie po interwencji w sprawie pani Joanny z Krakowa. Kobieta po zażyciu tabletki poronnej w asyście policji trafiła do szpitala, tam odebrano jej telefon i laptop, kazano się rozebrać kucać i kaszleć. Skandaliczną interwencję jako pierwsze pokazały "Fakty" TVN.

Postępowanie trwało dwa miesiące. Toczyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i dotyczyło funkcjonariuszy z tej jednostki oraz podjętych przez nich działań wobec pani Joanny, która w asyście policji trafiła do szpitala po tym, jak przyznała się swojej psychiatrze do zażycia tabletki poronnej. Ze względu na pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego swojej pacjentki lekarka w obawie o jej bezpieczeństwo o sprawie powiadomiła policję. To standardowa procedura w takich przypadkach. Pani Joanna w asyście policji trafiła do szpitala.