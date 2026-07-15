Kraków Ile zapłacili kierowcy za wjazd do SCT? Znamy dane Anna Winiarska |

Zastępca prezydenta: "Ludzie rozumieją i doceniają SCT" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Strefa zaczęła obowiązywać w Krakowie 1 stycznia tego roku. Przez pierwsze pół doku – do końca czerwca – kierowcy, których samochody nie spełniają norm wpłacili prawie 18,7 mln zł za możliwość wjazdu.

Magistrat poinformował, że ilościowo kierowcy najwięcej dokonują opłat dziennych i godzinowych – stanowią one 95 proc. wszystkich wpłat. Kwotowo natomiast 57 proc. wszystkich opłat wynoszą abonamenty.

Będzie więcej strefomatów

Na pytanie, czy w związku z wakacjami magistrat odnotowuje więcej wpłat od cudzoziemców, urząd odpowiedział, że nie ma możliwości wygenerowania takiego raportu z systemu SCT. Podkreślił jednak, że w czasie wakacji zaobserwował "duży przyrost wniosków w systemie SCT, który obejmuje pojazdy zarejestrowane za granicą".

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Za wjazd do strefy kierowcy mogą płacić online za pośrednictwem specjalnego systemu, ale i w strefomatach na wybranych stacjach paliw na obrzeżach miasta.

"Strefomaty cieszą się dużym zainteresowaniem kierowców. Obecnie mamy ich 9, ale planujemy montaż dodatkowych 7" – przekazał urząd miasta.

Opłaty za wjazd do SCT

Za wjazd do SCT samochodem niespełniającym wymogów SCT trzeba zapłacić: za godzinę 2,5 zł, za dzień 5 zł, a za miesiąc 100 zł. Opłaty będą rosły w kolejnych latach. W 2029 r. zostaną zniesione i będzie obowiązywał całkowity zakaz wjazdu starym samochodem do SCT. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli samochód przed 26 czerwca 2025 r. i zarejestrowali go w systemie SCT.

Po krakowskiej SCT bezpłatnie mogą poruszać się auta spełniające normy emisji spalin określone w uchwale rady miasta. W przypadku aut benzynowych i LPG jest to co najmniej Euro 4 lub rok produkcji pojazdu co najmniej 2005, a w przypadku diesli – co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) lub 2012 r. (ciężarowe).

Strefa czystego transportu w Krakowie Źródło zdjęcia: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Przeciwnicy nowych przepisów nie przebierają w środkach

Wprowadzenie SCT jest wskazywane jako główny powód odwołania Aleksandra Miszalskiego w referendum 24 maja. W badaniu exit poll przeprowadzonym w dniu referendum mieszkańcy, którzy uczestniczyli w głosowaniu, jako główny powód pójścia do urn wskazali wprowadzenie SCT.

Od chwili wejścia w życie SCT w Krakowie jej przeciwnicy niszczą znaki informujące o niej. Najwięcej aktów wandalizmu odnotowano w pierwszych tygodniach funkcjonowania strefy. Z czasem, według informacji urzędu miasta, zmniejszyła się liczba takich zachowań.

Władze miasta wprowadzenie SCT uzasadniały m.in. ochroną zdrowia i życia mieszkańców, dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń w powietrzu.

Przeciwnicy SCT wskazywali m.in. na dyskryminacyjny – ich zdaniem – charakter strefy, nierówne traktowanie osób z Krakowa i spoza Krakowa, osób zamożniejszych i biedniejszych.