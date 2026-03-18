Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zagadkowe posiłki w urzędzie miasta. "Obrzydliwe kłamstwo"

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Pieniądze na catering w Krakowie. Wiceprezydent: obrzydliwe kłamstwo
Źródło: Aleksander Miszalski
Radni opozycji zaatakowali prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego za "trzykrotny" wzrost wydatków urzędu miasta na catering. - Obrzydliwe kłamstwo - stwierdził zastępca prezydenta Łukasz Sęk. Polityk wskazał, że opozycja doliczyła do wydatków za ostatni rok m.in. koszt obiadów dla osób w kryzysie bezdomności. Lider opozycyjnego klubu najpierw stwierdził, że w błąd wprowadzili go urzędnicy. Potem przyznał, że to błąd jego współpracowniczki.

Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, będące zapleczem klubu radnych o tej samej nazwie, opublikowało 6 marca dane dotyczące wydatków Urzędu Miasta Krakowa i jego jednostek na catering. Z przedstawionego wykresu wynika, że Kraków pod rządami prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO znacząco zwiększył nakłady ponoszone na ten cel.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Źródło: Art Service/PAP

Trzykrotnie więcej za catering?

Według przedstawionych danych, w 2020 roku - gdy Krakowem rządził wciąż Jacek Majchrowski - miasto wydało na catering blisko 200 tysięcy złotych. Nieco większa kwota została wydana w roku 2021. W 2022 roku - kiedy w Polsce odwołany został stan epidemii COVID-19 - nastąpił zauważalny wzrost nakładów, bo było to już ponad 660 tysięcy złotych.

W 2023 roku wydatki urzędu miasta na usługi gastronomiczne zbliżyły się do 800 tysięcy złotych, a rok później wyniosły blisko 830 tysięcy złotych.

A rok 2025? Według Krakowa dla Mieszkańców, wydatki na catering wzrosły do prawie 2,7 miliona złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie coraz bliżej. 134 tysiące podpisów złożone
Prezydent Aleksander Miszalski podczas prezentacji na temat metra
"Decyzja wydana dla fermy kur, a wykorzystana do budowy elektrowni"
Anna Winiarska
Wybory w Koalicji Obywatelskiej
KO wybrała przewodniczącego i władze regionalne. Są dwa protesty
Polska

"Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Miasta na interpelację Łukasza Gibały, wydatki UMK na catering wzrosły w ciągu jednego roku ponad trzykrotnie" - napisali przedstawiciele stowarzyszenia. Łukasz Gibała to główny przeciwnik prezydenta Miszalskiego w ostatnich wyborach samorządowych i lider opozycyjnego Krakowa dla Mieszkańców.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę we wpisie na Facebooku, że tak dużego wzrostu wydatków nie tłumaczy inflacja. Jak wskazano, od 2020 roku ceny w Polsce wzrosły łącznie o około 40-50 procent, a wydatki na catering w UMK "zwiększyły się w tym czasie o ponad 1200 procent".

"Największy skok nastąpił między 2024 a 2025 rokiem, czyli już w kadencji Aleksandra Miszalskiego - ponad 1,8 mln zł więcej w ciągu tylko jednego roku" - czytamy we wpisie.

Dane opublikowane przez Kraków dla Mieszkańców
Dane opublikowane przez Kraków dla Mieszkańców
Źródło: Kraków dla Mieszkańców

Wiceprezydent: doliczyliście obiady dla bezdomnych i ubogich

Podczas sesji rady miasta w środę, 18 marca, do sprawy odniósł się zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk, który nazwał informacje podane przez Kraków dla Mieszkańców "obrzydliwym kłamstwem".

- Doskonale państwo wiedzieliście, że porównaliście inne dane. Porównaliście dane o wydatkach Urzędu Miasta Krakowa z danymi o wydatkach urzędu i jednostek. Doliczyliście do tego wydatki MOPS-u na obiady dla bezdomnych i ubogich. I napisaliście, że to jest skandal - powiedział Łukasz Sęk.

Samorządowiec poinformował, że w rzeczywistości wydatki Urzędu Miasta Krakowa wyniosły nie ponad 2,6 miliona złotych, tylko 1,1 miliona. Podkreślił, że do wykresu KdM wykorzystało dane z lat pandemicznych, w trakcie których wiele wydarzeń się nie odbywało, a catering nie był potrzebny.

W komunikacie Urząd Miasta Krakowa poinformował z kolei, że jego wydatki na catering już w 2019 roku wynosiły około miliona złotych. "W ciągu 6 lat wzrost wyniósł ok. 100 tys. zł, co przy inflacji oznacza realny spadek wydatków (skumulowana inflacja od 2018 roku wyniosła 45,5 proc.)" - podkreślono.

Magistrat podkreślił, że w kwocie, którą opublikowało Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, zawierają się również m.in. posiłki w ramach wsparcia dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy dla rodzin zastępczych, a także catering dla uczestników wydarzeń sportowych.

Wydatki Urzędu Miasta Krakowa na catering
Wydatki Urzędu Miasta Krakowa na catering
Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Łukasz Sęk zapowiedział, że zawnioskuje do stowarzyszenia Łukasza Gibały o sprostowanie informacji. Podobny wniosek ma trafić do posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który - powołując się na dane lokalnej opozycji - opublikował te same dane, opatrując je hashtagiem "#ŻremyNieGadamy".

Dane, które magistrat uznał za fake news, pochodzą z odpowiedzi udzielonych przez urzędników na interpelacje radnych Łukasza Gibały i Rafała Nowaka, którzy wnioskowali o dane za lata 2020-2024 i osobno za rok 2025. Z publicznie dostępnych dokumentów wynika, że rzeczywiście działacze Krakowa dla Mieszkańców w przypadku ostatniego roku wzięli pod uwagę wszystkie wydatki urzędu i jego jednostek, a w latach poprzednich - wyłącznie Urzędu Miasta Krakowa. Nie uwzględniano więc kosztów takich instytucji jak MOPS, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Zarząd Transportu Publicznego i wielu innych.

Jednostki te generują z kolei znaczącą część całościowej kwoty. Na przykład ZIS w 2024 roku wydał na catering 784 tysiące złotych i około 700 tysięcy rok później. W pandemicznym 2021 roku zarząd ten nie wydał ani grosza na catering. Obiady przygotowywane zimą dla osób w kryzysie bezdomności w 2025 roku kosztowały z kolei - według zestawienia przedstawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ponad 120 tysięcy złotych.

"Żyję tu od urodzenia, nie wyobrażam sobie wyprowadzki". Ma czas do końca marca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żyję tu od urodzenia, nie wyobrażam sobie wyprowadzki". Ma czas do końca marca

Anna Winiarska

Urzędnicy "wprowadzili w błąd"? To nieprawda

Radny Łukasz Gibała w rozmowie z tvn24.pl przyznał, że we wpisie Krakowa dla Mieszkańców został popełniony błąd. - Urzędnicy zastosowali inną metodologię i wprowadzili nas w błąd - stwierdził radny.

Łukasz Gibała
Łukasz Gibała
Źródło: PAP/Art Service

Nie dopatrzyliśmy się jednak w obu odpowiedziach na interpelacje żadnej odmiennej metodologii. Jedyna różnica jest taka, że w odpowiedzi dotyczącej roku 2025 urzędnicy podali w piśmie kwotę wszystkich wydatków w mieście, a w drugiej - tej dotyczącej lat 2020-2024 - już nie. W obu przypadkach podano jednak bardzo podobne tabele z wyszczególnionymi wydatkami, z podziałem na poszczególne miejskie instytucje.

Dopiero dopytywany o tę kwestię Łukasz Gibała zreflektował się: - To był nasz błąd, wynikający z tego, że inaczej odpowiedziano na analogiczne interpelacje, bo w jednym przypadku urzędnicy sami podali kwotę łączną, a w drugim trzeba było ją policzyć. Rzeczywiście, moja współpracowniczka błędnie policzyła, zastosowała błędną metodologię - powiedział polityk.

Gibała zaznaczył jednak, że i tak wydatki miasta na catering znacząco się zwiększyły. Podał jednocześnie nowe wyliczenia, w których porównał dane zawierające wydatki wszystkich miejskich jednostek. I zapewnił, że na stronie stowarzyszenia pojawią się zaktualizowane liczby.

- Według naszych wyliczeń wydatki na catering w pierwszym roku prezydentury Miszalskiego wzrosły o ponad 62 procent. Z 1,65 miliona w roku 2024 do prawie 2,7 miliona złotych. Dziwię się Łukaszowi Sękowi, że broni takiej polityki wydatków na catering, bo w momencie, w którym mamy takie gigantyczne problemy budżetowe, to jest wielka rozrzutność - powiedział lider Krakowa dla Mieszkańców.

Jednak również te dane wydają się niezgodne z rzeczywistością. Z danych magistratu wynika, że w 2024 roku urząd miasta i jego jednostki wydały na catering około 1,83 miliona złotych. To daje wzrost o około 47 procent rok do roku.

Zarabiają po 30-40 tysięcy miesięcznie. A i tak dostają jeszcze po 100 tysięcy premii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zarabiają po 30-40 tysięcy miesięcznie. A i tak dostają jeszcze po 100 tysięcy premii

Kraków w cieniu referendum

W tle oskarżeń o pieniądze na catering jest postulowane przez środowiska przeciwne obecnym władzom Krakowa referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz rady miasta, w której rządzi Koalicja Obywatelska. Akcję referendalną wspiera m.in. środowisko Łukasza Gibały, ale też niektóre ruchy miejskie, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja.

W ubiegłą środę, 11 marca, przeciwnicy Miszalskiego złożyli w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Krakowie listy ze 134 tysiącami podpisów za organizacją referendum. Od tego momentu KBW ma 30 dni na ich weryfikację. Do organizacji głosowania potrzebnych jest 10 procent uprawnionych mieszkańców Krakowa - to co najmniej 58 355 podpisów.

Wśród zarzutów wobec Miszalskiego wymienia się m.in. zadłużanie miasta, kolesiostwo czy zasady obowiązującej od nowego roku strefy czystego transportu (SCT). Na niekorzyść prezydenta działają też podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

W odpowiedzi na te zarzuty prezydent Miszalski zapowiedział tzw. wielką korektę strefy czystego transportu, która ma pozwolić m.in. na dojazd samochodom niespełniającym norm SCT do parkingów park and ride czy do placów targowych dla sprzedawców. Prezydent zapowiedział też, że parkowanie w centrum miasta dla mieszkańców Krakowa ma być bezpłatne.

Miszalski uważa jednak, że referendum ma być "dogrywką" po wyborach samorządowych, w których niewielką liczbą głosów przegrał jego główny krytyk, Łukasz Gibała. W swoich pierwszych wpisach po ogłoszeniu zbiórki podpisów prezydent Krakowa stwierdził, że jest to "referendum nienawiści". Później stonował swoje wypowiedzi w tej sprawie.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SamorządSamorząd terytorialnyKrakówMałopolska
Czytaj także:
Posiedzenie Sejmu z 13 marca 2026 roku
Bogucki pisze do Czarzastego w imieniu prezydenta. "Poważne wątpliwości"
Polska
imageTitle
Lukas Podolski zawieszony na trzy mecze
EUROSPORT
Robert Lewandowski
Barcelona walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów
RELACJA
W piątek na amerykańskiej giełdzie ceny ropy spadają - informują maklerzy
Atak na największe złoże świata. Ceny gwałtownie rosną
BIZNES
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
METEO
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
WARSZAWA
samolot dorsz
Kto powinien płacić za ewakuację Polaków? "Niebezpieczny precedens"
Polska
Amerykańska policja
Wypadek z udziałem karetki. Zginął dziadek, który chciał pomóc wnukowi
Świat
imageTitle
Philipsen pokazał moc. Pech Aniołkowskiego
EUROSPORT
MPWiK postawi beczkowozy
Woda nie nadaje się do spożycia. Komunikat dla trzech miejscowości
Wrocław
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
METEO
Marius Borg Høiby
"Nie może zostać skazany za to, kim jest". Mowa końcowa prokuratora w głośnym procesie
Świat
sprzęt safe PAP
Kredyt koreański, obligacje a SAFE. Różnica to ponad 160 miliardów
BIZNES
Ukrainiec ma pierwszeństwo przed honorowym dawcą krwi? Resort zdrowia odpowiada
"Ukrainiec ma pierwszeństwo przed honorowym dawcą krwi"? Pokazują dokument, ministerstwo odpowiada
Zuzanna Karczewska
Andrzej Duda - Waldemar Cisło
Ksiądz "miał być kryształowym człowiekiem". Jest zawiadomienie do prokuratury
Joanna Rubin-Sobolewska, Michał Fuja
shutterstock_2258761225
Alarmujące dane WHO: choroby mózgu dotykają co trzeciego człowieka na świecie
Zdrowie
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak źle nie było od 1990 roku. Pilna interwencja władz
BIZNES
Przymrozki
Dwa zagrożenia, ostrzeżenia w 10 województwach
METEO
imageTitle
Potężne osłabienia Szwecji przed barażami o mundial
EUROSPORT
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest wyrok
Alicja Glinianowicz
28 min
Czarnek i ks. Cisło
PremieraMiliony na "pomoc", wsparcie prawicy i oszukana seniorka. Kulisy sprawy księdza
Michał Fuja, Joanna Rubin-Sobolewska
Auschwitz - 81. rocznica wyzwolenia
"Polskie obozy zagłady" we włoskim dzienniku. Interwencja ambasady
Świat
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
METEO
Urząd Miasta Poznania
Mieli rozmawiać o zarobkach w mieście, ale utajnili obrady
Poznań
50 min
pc
"Wydaje mi się, że Polaków nic nie przestraszy". MSZ ostrzega, Polacy lecą
Debata TVN24+
Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński na uczelni w Białymstoku podczas spotkania "Zmień nasze zdanie"
Politycy na uczelniach. O co chodzi?
Laura Maksimowicz
Auto ruszyło bez kierowcy, ale z psem
Auto ruszyło bez kierowcy, za to z psem. Nagranie
Katowice
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
BIZNES
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"
Piotr Wójcik
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica