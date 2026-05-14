Był prawą ręką bossa narkotykowego. Znaleźli go "łowcy głów"

Małopolscy "łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego Macedończyka

Pod koniec kwietnia do małopolskich policjantów trafiły akta sprawy poszukiwanego 46-letniego Macedończyka. Mężczyzna ukrywał się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Wystawione były za nim europejski nakaz aresztowania i czerwona nota Interpolu.

Z przekazanych przez włoską policję informacji wynikało, że mężczyzna w 2022 roku wyjechał z Polski do Włoch, gdzie działając w zorganizowanej grupie przestępczej, handlował kokainą. Przez dwa lata działalności przestępczej zajmował wysokie miejsce w szeregach grupy narkotykowej, będąc prawą ręką bossa narkotykowego, po czym w 2024 roku uciekł do Polski.

"Podjęte przez małopolskich poszukiwaczy działania doprowadziły ich do powiatu chrzanowskiego. To tam, jak ustalili, przebywał 46-letni Macedończyk" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

"Mężczyzna zajmował się też pracami dorywczymi w Krakowie i to tu doszło 12 maja do zatrzymania. Był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Został doprowadzony do prokuratury i decyzją sądu tymczasowo aresztowany. Będzie teraz czekał na decyzję o ekstradycji do Włoch" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Zgodnie z włoskim kodeksem karnym grozi mu nawet do 22 lat więzienia.

