Dostali zgłoszenie o ładunku wybuchowym na torach. Zatrzymali 43-latka

W poniedziałek (1 grudnia) po południu na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia zgłaszanie różnych zdarzeń bezpośrednio do służb, wpłynęła informacja o podłożonym ładunku wybuchowym na linii kolejowej pomiędzy stacją Gorlice a stacją Gorlice Zagórzany.

Niczego nie znaleźli, zatrzymali 43-latka

Na miejsce wysłano nie tylko policjantów, ale też przedstawicieli służby ochrony kolei. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili torowisko. Niczego podejrzanego ani niebezpiecznego nie odnaleziono.

Kilka godzin później wytypowano i zatrzymano podejrzewanego o wysłanie fałszywej informacji. To - jak informuje policja - 43-letni mieszkaniec Gorlic. Zabezpieczono jego sprzęt komputerowy.

Policjanci badają sprawę pod nadzorem prokuratury. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Po zgłoszeniu o ładunku wybuchowym służby sprawdzały tory (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Operacja "Tor"

"Po aktach dywersji, skierowanych przeciw infrastrukturze kolejowej polska policja prowadzi operację 'Tor' skierowaną na rozpoznanie i zapobieganie wszelkim tego typu zdarzeniom. Świadome wprowadzanie w błąd będzie spotykać się ze zdecydowaną reakcją służb" - podkreślono w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

🚨 Policyjna operacja „TOR”



W związku z aktami dywersji o charakterze terrorystycznym, do których doszło na terenie infrastruktury kolejowej na odcinku Warszawa-Lublin, Komendant Główny Policji zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wsparcie… pic.twitter.com/fLFSFCjRVr — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 21, 2025 Rozwiń

